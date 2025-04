“Viticoltura eroica”: le potenzialità del Monte Pisano approfondite in un convegno

Calci (PI), 8 aprile 2025 – La viticoltura sul Monte Pisano è stata praticata da centinaia di anni come attestano sia reperti e informazioni storiche, ritrovate negli archivi della Certosa di Pisa a Calci, sia la toponomastica diffusa sul Monte, toponomastica che riporta la presenza di vigneti praticamente ovunque, almeno sul territorio di Calci.

Le caratteristiche orografiche fanno sì che questo territorio, nel Comune di Calci, sia caratterizzato da due anfiteatri con vista ovest e sud-sudest, mentre quelle pedologiche, con una forte componente sassosa e scarsa fertilità del suolo, aprono la prospettiva per un recupero della viticoltura di montagna, tale da inserirsi all’interno del CERVIM, l’associazione internazionale che valorizza la ricerca in viticoltura di montagna.

Oggi piccoli produttori, non professionisti, si cimentano nel mantenimento e nel recupero di vecchi vigneti o addirittura nell’impianto di nuovi. La richiesta da parte delle amministrazioni comunali del Monte Pisano, versante pisano, dell’allargamento, anche a questo territorio, della DOC Terre di Pisa al Consorzio, potrebbe esser uno stimolo a far diventare, le coltivazioni attuali non professionistiche, delle vere attività economiche, spingendo anche all’aumento dell’attività produttiva.

In questo contesto, sabato 12 aprile, dalle 9 alle 12.30, in sala consiliare del Comune di Calci, si terrà il convegno "Viticoltura eroica del Monte Pisano, una grande potenzialità economica", organizzato dall'Assessorato all'Agricoltura del Comune di Calci (Assessore: Fabio Mencarelli) in collaborazione con lo Sportello di Agroecologia di Calci, con il patrocinio di ANCI Toscana, Assoenologi, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Comunità del Bosco Monte Pisano e Strada dell’Olio Monti Pisani, e con il supporto di Polsinelli - Enologia, Brewing, Olivicoltura.