Visite gratis a Palazzo Blu. Le donne attraverso l’arte

Un luogo simbolo di Pisa che custodisce i dipinti di Artemisia Gentileschi. Domani, 8 marzo, Palazzo Blu aprirà gratuitamente il museo a tutte le donne, celebrando il loro ruolo nell’arte. E’ uno degli appuntamenti organizzati dal Comune di Pisa, in collaborazione con il Consiglio cittadino per le Pari Opportunità, all’interno del cartellone di iniziative "Marzo delle donne", che prevede presentazioni di libri, conferenze, visite guidate, incontri e spettacoli, che proseguiranno fino al prossimo 10 maggio. Per tutta la giornata dell’8 marzo le donne potranno quindi accedere gratuitamente a Palazzo Blu e alle altre mostre tematiche. Alle 10.30 e alle 16 potranno inoltre partecipare alla visita guidata alle figure femminili della collezione del Museo accompagnati dalla professoressa Marianella Paglianti.

"Quest’anno per la Giornata internazionale della donna il Comune di Pisa promuove, in collaborazione con la Fondazione Palazzo Blu, un’interessante iniziativa culturale con lo scopo di valorizzare e far scoprire le figure femminili presenti nelle collezioni artistiche del museo – dichiara l’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro. L’iniziativa prevede l’accesso gratuito a Palazzo Blu e alle altre mostre tematiche oltre a due visite guidate speciali, una la mattina e una il pomeriggio che, con un percorso approfondito, consentiranno a chi partecipa di conoscere le opere di artisti che hanno contribuito alla storia dell’arte, mettendo in luce figure femminili talvolta poco conosciute o sottovalutate. L’attività si inserisce nell’ambito dei nostri progetti di sensibilizzazione sull’uguaglianza di genere, offrendo un’opportunità di riflessione sulla rappresentazione delle donne nell’arte e nella cultura e sulle donne che, sfidando gli stereotipi e le difficoltà, si sono affermate nel campo dell’arte. Un invito non solo per scoprire insieme la ricchezza delle collezioni presenti nel museo di Palazzo Blu ma anche per comprendere il loro impatto sulla nostra storia e società".

"L’iniziativa - dichiara Cosimo Bracci Torsi, presidente della Fondazione Palazzo Blu - si inserisce nel più ampio contesto delle attività promosse a livello cittadino per sottolineare l’importanza culturale di questa ricorrenza. Vi invitiamo a partecipare numerosi per celebrare insieme la Giornata Internazionale della Donna anche attraverso l’arte e la cultura".