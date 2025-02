Visite ed esami gratis per tutti. La Casa della Salute si apre: ‘Pronti a fare anche i vaccini’

Pisa, 26 febbraio 2025 – Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione, senza bisogno di appuntamento. Si svolgerà giovedì dalle 10 alle 18 il nuovo open day della Casa della salute di via Garibaldi dedicato ai pazienti, che potranno sottoporsi a vaccinazioni, visite mediche generali e prenotarsi per gli screening oncologici gratuiti della Regione Toscana. Nel corso della mattinata, dalle 10 alle 13, sarà presente un team dell’Unità di screening dell’Azienda Usl Toscana nord ovest che spiegherà come aderire alle campagne di prevenzione gratuite della Regione Toscana contro il tumore del colon retto, del collo dell’utero e della mammella. Dalle 10 alle 18 l’accesso sarà libero per i pazienti che vorranno sottoporsi a vaccinazioni e visite mediche generali.

Da sinistra in piedi: Batini, Gallo, Zoppi, Lucania, Del Chiaro, Pepe, Cocciaro e Notarbartolo. Quindi Cini, Sbrana e Blokh

“Gli open day che organizziamo alla Casa della salute - spiega la coordinatrice sanitaria Serena Batini - sono appuntamenti importanti attraverso i quali miriamo a migliorare la prevenzione e a far conoscere le attività del nostro distretto, non sempre pubblicizzate”. Oltre ai servizi per i pazienti, nel corso della giornata ci sarà uno spazio dedicato al personale sanitario. “Nel dettaglio, - aggiunge Batini - è previsto per domani mattina un incontro con il responsabile del servizio di igiene, Antonio Gallo, che parlerà dei percorsi attivi nella nostra asl e della nuova attività ambulatoriale. Sarà presente anche la responsabile dell’attività consultoriale Patrizia Monteleone, che si rivolge non soltanto alle adolescenti ma anche a donne adulte. Nel pomeriggio la nuova responsabile delle cure primarie Francesca Guarneri ci presenterà il progetto della psicologa delle cure primarie, che punta a prendere in carico le persone con patologia cronica non già curate in altri reparti”.

Durante l’open day sarà effettuata anche la consultazione del libretto vaccinale. “Spesso si rimane indietro con i vaccini – osserva Batini – in particolare con il tetano che tra l’altro è una vaccinazione sicurissima che non tutti ricordano di fare”. Un’occasione per fare prevenzione, ma anche per promuovere le attività della Casa della salute di via Garibaldi, aperta due anni fa.

“Speriamo che questi open day - conclude la coordinatrice sanitaria - siano anche l’occasione per far conoscere le nostre attività, a partire dalle prestazioni gratuite che effettuiamo qui come le spirometrie e le ecografie del torace, e il servizio ambulatoriale ad accesso libero per tutti coloro che ne hanno bisogno”.