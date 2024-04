Visite dermatologiche gratuite. Ecco le date e come prenotare

di Michele Bufalino

Un ciclo di visite di prevenzione oncologica gratuita organizzato dalla Fondazione Ant è stato presentato ieri al Comune di Pisa. Grazie alla sinergia con volontari, enti e soggetti del territorio pisano, vi sarà un aumento delle visite gratuite per i cittadini. Già stabilite le date delle prime giornate di "Progetto melanoma" che saranno ospitate gratuitamente dagli studi Medici della Misericordia di Pisa, in via Gentile da Fabriano 1. Sarà infatti possibile accedere a visite dermatologiche gratuite con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Le prime due date, aperte a tutta la cittadinanza, saranno il 12 aprile e il 24 maggio, mentre la terza data, il 14 giugno sarà riservata a cittadini/e in condizione di fragilità economica e sociale. L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Pisa, con la preziosa collaborazione della Misericordia di Pisa e con il sostegno, che si ripete anche quest’anno, di Fondazione Pisa. Il progetto vedrà inoltre l’importante collaborazione dell’Associazione contro il Melanoma di Pisa, che opera da vent’anni nella prevenzione del melanoma sul territorio pisano. "La prevenzione è un fattore fondamentale di riduzione di incidenza della malattia, per salvare vite umane - dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno -. Come amministrazione la nostra tradizione e l’impegno rimane alto nella salvaguardia. Ho con grande entusiasmo l’iniziativa di Pietro Augello, presidente di Ant Pisa. La Misericordia di Pisa ha messo a disposizione i locali della sede per gli screening gratuiti. Una di queste tre giornate di prevenzione ovvero il 14 giugno sarà riservata ai soggetti più vulnerabili che si trovano a vivere momenti di difficoltà, di incertezza economica e credo che questo rappresenti un grande gesto di solidarietà e vicinanza". Proprio Augello fa eco alle parole dell’assessore: "E’ una grande soddisfazione poter annunciare il programma di prevenzione oncologica gratuita Ant per i cittadini e le cittadine di Pisa per quest’anno – ha dichiarato Pietro Augello, delegato Ant Pisa – Da qualche mese io e un gruppo di Volontari, donne e uomini speciali, sensibili nell’intercettare un bisogno e capaci di mettersi al servizio della comunità".

Fin dal 2004 Fondazione Ant ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Per accedere alle visite di aprile e di maggio occorrerà registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite, a partire dalle 10 di oggi, 5 aprile, fino ad esaurimento posti. Per le visite di giugno, i pazienti verranno invece individuati per il tramite della Società della Salute attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pisa.