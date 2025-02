Pisa, tre casi di violenza sulle donne in provincia: intervengono i carabinieri

Pisa, 28 febbraio 2025 - Tre diversi interventi contro casi di violenza, maltrattamenti o abusi contro le donne sono stati effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri nella provincia di Pisa. A Terricciola i militari hanno denunciato un uomo di 36 anni per maltrattamenti in famiglia, dopo avere ricostruito un quadro di violenza psicologica protratta per circa due anni nei confronti della convivente. Denuncia analoga a un 53enne a Vicopisano, mentre nella stessa località a un 28enne è stato applicato il braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nel caso di Terricciola, il 36enne aveva instaurato un regime di controllo e vessazione nei confronti della compagna, limitandone la libertà personale e monitorando ogni aspetto della sua vita. Il 53enne è stato invece denunciato dalla moglie e le indagini hanno ricostruito una serie di episodi di violenza verbale iniziati nel 2022, tanto che la donna è stata trasferita in una struttura protetta. Infine, il giovane di 28 anni destinatario del divieto di avvicinamento aveva compiuto atti persecutori e molestie nei confronti dell'ex fidanzata e la misura di prevenzione col braccialetto elettronico è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Pisa.