Villaggio Apes in via di Goletta. Ok al restyling da 658mila euro

Via libera dal Comune al progetto esecutivo di Pisamo per la realizzazione di parcheggi pertinenziali e un’area verde attrezzata all’interno del villaggio popolare di San Giusto. Un intervento di riqualificazione che interessa l’area tra via di Goletta, via Fra Mansueto e via San Benedetto che rientra nell’ambito del più ampio "Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", denominato "Binario 14 – Sostenibilità e socialità", finanziato in parte dalla presidenza del consiglio dei ministri. L’amministrazione ha già avviato l’iter per l’esproprio della porzione privata dell’area interessata dal progetto che complessivamente vale 685 mila euro. "Si tratta di un altro passo significativo verso un futuro più inclusivo e sostenibile per Pisa e i suoi quartieri - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa - perché stiamo continuando a trasformare aree trascurate in spazi vitali per la comunità, con particolare attenzione alle periferie. Questo progetto in particolare permette di realizzare parcheggi e aree verdi accessibili e fruibili per i residenti, migliorando la qualità della vita attraverso nuovi spazi pubblici, percorsi ciclopedonali e aree di socialità. è una risposta tangibile alle esigenze di una città moderna, che guarda con responsabilità alla sostenibilità e al recupero di aree abbandonate. Tutto ben inquadrato nella nostra visione di una Pisa che cresce in armonia con l’ambiente e che offre ai cittadini infrastrutture e spazi di qualità".

L’area interessata si estende su una superficie totale di circa 4.500 metri quadrati (di cui 3400 di proprietà privata e 1100 parte dell’area a verde interna al comparto Apes) e il progetto prevede la realizzazione di 57 parcheggi pertinenziali al Villaggio Apes e la riqualificazione di due aree contigue, che attualmente sono campi incolti non utilizzati e in parte degradati, collegando tratti di pista ciclabile già realizzati con tratti di progetto, andando a formare un sistema continuo di mobilità dolce di quartiere. Nell’area verde sorgeranno anche aree attrezzate con giochi inclusivi, aree fitness e panchine; una piazza alberata e un’area sgambatura cani delimitata e recintata, con la messa a dimora di 70 alberi (di prima, seconda e terza grandezza) e l’illuminazione dei percorsi pedonali.