Villa Medicea, doppio appuntamento in musica

Alla Villa Medicea di Coltano doppio appuntamento con la grande musica. Venerdì 29 settembre si terrà una imperdibile giornata con la grande musica della Rassegna "Muse Contemporanee e Note d’Arte" organizzata dalla Asso-ciazone Fanny Mendelssohn col patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Comune di San Giuliano Terme e giunta alla sua V Edizione. Grazie al sostegno di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze. Nel salone della Villa Medicea di Coltano, alle ore 18 di venerdì i musicisti spagnoli Carlos Appellániz al pianoforte, con una carriera supportata da più di venti premi internazionali, e Joaquin Palomares al violino, considerato dalla critica musicale uno dei violinisti spagnoli più internazionali. Entrambi fa-ranno vivere il loro "Sogno Romantico" con musiche di Kreisler, Tschaikowsky, Mendelssohn, Dvorak, Massenet. Dopo un rinfresco offerto dalla Proloco di Coltano, sarà possibile, alle ore 21, assistere al secondo concerto in program-ma, che vede protagonista il Trio di Genova, composto da Vittorio Costa Bal-lassi (pianoforte), Veronica Nosei (clarinetto) e Andrea Bellettini (violoncello), che ci condurranno in un viaggio "Dalle Tenebre alla Luce" con due importanti composizioni per questo particolare organico di A.Zemlinsky e di H.Zilcher. Il Trio di Genova svolge attività concertistica dal 1988, con repertorio che spazia dal ‘700 alla musica contemporanea. I biglietti sono disponibili su Evenbrite. Dalle 17 fino ad inizio dei concerti sarà possibile effettuare anche una visita guidata nel Museo "Spazio della Memoria".