Vicopisano, venerdì al circolo l'Ortaccio prosegue il ciclo "Scienza in circolo"

Pisa, 12 marzo 2025 - Venerdì 14 marzo alle 21.15 al Circolo l'Ortaccio di Vicopisano, per il ciclo "Scienza in Circolo", Erica De Vita e Lara Tavoschi (Università di Pisa) parleranno del rapporto tra salute e genere. La salute è infatti (anche) una questione di genere. Partendo dal concetto che il genere influisce sullo stato di salute di una persona lungo tutta la traiettoria della sua vita, le due esperte esploreranno le modalità attraverso cui questo avviene con alcuni esempi, anche inattesi. Erica De Vita è una medica specialista in igiene. Dal 2023 è ricercatrice in igiene generale e applicata presso l’Università di Pisa. I suoi interessi di ricerca sono focalizzati sull’organizzazione dei servizi sanitari nell’ottica del miglioramento dell’accesso, con un particolare focus su minoranze di genere e altre popolazioni vulnerabili. Lara Tavoschi, è professoressa associata di Sanità Pubblica all'Università di Pisa. Ha lavorato presso l'Istituto Superiore di Sanità e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Le sue aree di ricerca sono la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, con particolare attenzione ai giovani, alle persone detenute e ad altri gruppi vulnerabili. L'incontro è organizzato dal Circolo Arci L'Ortaccio, con il patrocino dell'Università di Pisa, del Comune di Vicopisano e del Comitato per le Pari Opportunità di Vicopisano . Il Ciclo "Scienza in Circolo" propone una serie di eventi divulgativi in cui vengono approfondite alcune questioni in diversi campi della scienza, in un ambiente informale e aperto alla discussione e alle domande.