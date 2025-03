Vicopisano, nasce la Biblioteca dei Semi

Pisa, 20 marzo 2025 - La Biblioteca dei Semi di Vicopisano nasce per promuovere un percorso di sensibilizzazione alla biodiversità e alla condivisione delle conoscenze legate alla coltivazione naturale, un progetto realizzato grazie alla sinergia tra la Biblioteca Comunale Peppino Impastato, la cui responsabile è Simona Morani, e l'associazione del Comune Vico Verde, che ha come principali obiettivi la tutela e la salvaguardia ambientale.

L’idea è quella di proporre un nuovo servizio per gli utenti della Biblioteca: l’oggetto da prendere in prestito in questo caso non sarà un libro, ma alcuni semi dei quale prendersi cura, coltivandoli, facendoli crescere e far frutti, restituendo poi i semi nuovi. L'iniziativa sarà presentata il 29 marzo alle 10:30 in Biblioteca, alla presenza del sindaco Matteo Ferrucci, della vicesindaca Fabiola Franchi, della consigliera alla cultura Elena Pardini, di Maria Francesca Pepi del coordinamento di Rete Bibliolandia, dell'agronomo Giacomo Narci e di Matteo Goretti, presidente di Vico Verde. Seguiranno un laboratorio per adulti e ragazzi sulla semina del basilico a cura di Vico Verde e letture ad alta voce per bambini e bambine tra 0 e 6 anni. Inoltre sarà inaugurata la mostra Earth Oddity del fotografo Fabio Baci. Partecipazione libera e gratuita.

Tanti i valori e i fini racchiusi in questo percorso verde tra i libri: sensibilizzare alla conservazione di varietà vegetali attraverso la condivisione dei semi, valorizzare la biodiversità agricola del territorio con un catalogo di semi locali e da conservazione, rendere i semi accessibili a tutti gli iscritti alla Biblioteca di Vicopisano e alla Rete Bibliolandia, porre attenzione alla storia agricola del comune, con una raccolta di testimonianze orali e documenti provenienti dal nostro Archivio Storico, promuovere il territorio di Vicopisano, del Monte Pisano e dell’area pisana anche attraverso la sua storia agricola, le sue tipicità botaniche, le sue tradizioni culturali e gastronomiche, educare le nuove generazioni a prendersi cura della terra e a conoscere le buone pratiche di agricoltura biologica per una crescita rispettosa della natura, fornire i semi gratuitamente come incoraggiamento alla nostra comunità a praticare il giardinaggio e a coltivare il proprio cibo e stimolare i cittadini a coltivare un orto.

L'intento è, in particolare, quello di creare una comunità di appassionati, hobbisti e curiosi che, attraverso lo scambio di sementi e pratiche agricole, possano riscoprire il valore della terra e della sostenibilità, divulgare una nuova visione della Biblioteca come luogo d'incontro e scambio di idee in ogni settore del sapere e del buon vivere e arricchire il catalogo bibliografico con libri e risorse per ogni età e passione. Ma come funziona? In modo semplice e circolare: gli utenti della Biblioteca di Vicopisano possono prendere in prestito fino a tre bustine di semi e, quando i frutti della pianta saranno maturi, riporteranno una parte dei semi nuovi per continuare la diffusione e lo scambio virtuoso. Dovranno seguire le indicazioni delle schede predisposte e non usare prodotti chimici. Il catalogo comprende una selezione di semi da orto tipici toscani, piante aromatiche e fiori apprezzati dalle api, favorendo così la tutela della tradizione agricola locale e il supporto agli insetti impollinatori. I semi scelti sono stati selezionati in collaborazione con l'agronomo Nardi.

Il catalogo dei semi disponibili al prestito è consultabile sia in cartaceo in biblioteca che tramite l’Opac di Rete Bibliolandia, a questo link (insieme al regolamento): https://bibliolandia.comperio.it/library/Vicopisano-/biblioteca-dei-semi/. Attualmente, il servizio “Biblioteca dei Semi” è disponibile esclusivamente nella sede della Biblioteca di Vicopisano, in Via Lante 50, e non è previsto il prestito interbibliotecario. "Leggere è come piantare semi nel giardino della mente; ogni libro è un germoglio di nuove possibilità"... piantare i semi della Biblioteca è la stessa cosa e i germogli saranno molti, molti di più. Per informazioni: 050/796581, [email protected] e www.comune.vicopisano.pi.it.