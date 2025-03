Vicopisano, Marzo di Donna, il programma del Consiglio per le Pari Opportunità

Vicopisano 5 marzo 2025- Marzo di Donna 2025, il Consiglio per le Pari Opportunità ha scelto come tema delle iniziative la salute della donna.

"In realtà si tratta di un tema così ampio, complesso e articolato che ci sembra _ scrive in una nota il Consiglio, presieduto da Marta Galluzzo, e la cui Assessora di riferimento è Valentina Bertini _ di aver appena iniziato a conoscerlo e l’idea, per il momento, è quella di piantare dei semi. Un argomento non toccato, se non parzialmente, ma che vorremmo approfondire è quello della relazione di cura, abbiamo, quindi, tracciato anche direzioni per un successivo percorso di conoscenza."

Apre e caratterizza il mese di marzo una chiamata artistica in memoria di Sandra Faita per un monumento contro la violenza sulle donne da installare in un luogo frequentato e simbolico del Comune. Sandra è morta ad agosto, abitava a Cascina ma amava molto Vicopisano. Aveva fatto parte del Consiglio, era un'artista appassionata di ceramica e aveva partecipato alla creazione di Castelli d'argilla, un evento che si svolge all’interno di Vicopisano Castello in fiore.

Per tutto il mese di marzo, nella Biblioteca Peppino Impastato, ci sarà uno spazio espositivo dedicato a Donna e Salute, uno spazio bibliografico a cura della Biblioteca, del Cpo e di tutte le protagoniste e i protagonisti di Marzo di donna. Venerdì 7 marzo, alle 19:00, ci sarà una prova aperta del corso di difesa personale nella palestra dell’ASD kickboxing Vicopisano 1980, a Lugnano, a cura di Paolo Bernardini. Sabato 8 marzo, al Circolo ARCI L'Ortaccio, si terrà l'incontro "La partigiana Mirella Vernizzi", alle ore 18:00, con il giornalista Aldo Bassoni e Andrea Callaioli, uno dei due figli di Mirella, seguito da un aperitivo cena.

Venerdì 14 marzo, a cura del gruppo Scienza in Circolo, Lara Tavoschi, professoressa associata di Sanità Pubblica dell'Università di Pisa ed Erica De Vita, medico specialista in igiene, entrambe nell'ambito dell'Università di Pisa, parleranno del rapporto tra salute e genere.

Sabato 22 marzo, dalle ore 15:00 alle 18:00, incontro sul tema Passaggi. Si tratta di un laboratorio esperienziale per donne che si occupano di altre piccole donne in questo passaggio (madri, zie, sorelle, maestre, amiche...) condotto da Francesca Catelli (ostetrica) e da Marta Galluzzo (counselor). L'iniziativa si terrà nei locali del Comitato della Croce Rossa di Uliveto Terme (prenotazione richiesta scrivendo a [email protected]). Domenica 23 marzo, dalle 10:00 alle 13:00. Un altro laboratorio corporeo - esperienziale per donne che si trovano ad affrontare questo passaggio, sempre condotto da Catelli e Galluzzo nei locali della Croce Rossa di Uliveto Terme (prenotazione richiesta scrivendo a [email protected]). Venerdì 28 marzo, alle ore 21:00, in Sala del Consiglio la cardiologa Lorenza Pratali racconterà la sua esperienza: "L’altro K2: 70 anni dopo la prima salita della seconda montagna più alta del mondo. L’esperienza della medica della spedizione tutta al femminile." Infine il 12 Aprile, alle ore 18:30, in Biblioteca sarà presentato il libro di Cecilia Dalla Negra “Questa terra è donna”, un testo sui femminismi palestinesi della casa editrice Astarte con l’autrice, Federico Oliveri, filosofo del Diritto dell'Università di Pisa e di Camerino, e Anita Paolicchi (di Astarte). Per informazioni e approfondimenti: [email protected] e www.comune.vicopisano.pi.it