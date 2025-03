Vicopisano è Comune "plastic free": il premio ricevuto a Napoli

Vico è plastic free. Sabato 8 marzo, al Teatro Mediterraneo di Napoli il Comune di Vicopisano, è stato premiato ufficialmente, con altri 121 enti, come "Comune Plastic Free" e ha ritirato il riconoscimento la vicesindaca, con delega all’Ambiente, Fabiola Franchi.

Insieme alla nostra hanno ricevuto il riconoscimento altre tre Amministrazioni toscane: Pisa, Empoli e Follonica. La referente del progetto per Vicopisano è la responsabile dell’ufficio staff del sindaco, Simona Caroti.

La cerimonia di premiazione della quarta edizione si è tenuta sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli.

"Come abbiamo detto, parlo a nome dell’Amministrazione, in occasione del conseguimento della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano o in altre occasioni simili – è intervenuta la vicesindaca Franchi – questo riconoscimento per noi non è un punto di arrivo, al contrario. È un punto di partenza per consolidare sempre più il contrasto contro gli abbandoni, ormai da due anni un reato, e le uscite di pulizia, per la promozione, sempre più intensiva, di comportamenti responsabili sulla differenziazione dei rifiuti e su tutto ciò che riguarda – ha proseguito Franchi – l’ambiente e il decoro pubblico, per la realizzazione di sempre maggiori iniziative di sensibilizzazione per il riuso e il riciclo, in ottica di rete con associazioni, consorzi e altri enti, per l’economia circolare, e nell’impegno concreto per una gestione virtuosa, a beneficio di tutta la comunità, dei rifiuti prodotti. Abbiamo altri numerosi progetti green e siamo fiduciosi - ha concluso - che, con il fondamentale sostegno di Vico Verde e delle altre associazioni e dei cittadini che ci supportano li attueremo! L’ambiente è la nostra casa!".

"Oggi più che mai, il riconoscimento di Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità –ha dichiarato, infatti, Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Odv Onlus – significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni per ridurre l’inquinamento da plastica, informare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità consapevole e sostenibile. Un Comune Plastic Free è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio. E quando il legame tra istituzioni e comunità è così forte, il cambiamento non solo è possibile, ma diventa inarrestabile”.

Tra le autorità intervenute durante la cerimonia il sindaco di Napoli e il presidente di Anci, Gaetano Manfredi, che ha ricevuto un riconoscimento speciale.