Vicopisano commemora l'eccidio di Cucigliana e inaugura un'installazione

Vicopisano, 25 agosto 2025 - Dalla ricerca storica alla narrazione, dal racconto di una famiglia a un libro: “La borsa delle foto” (Felici Editore) che ha permesso all’Amministrazione di riscoprire un altro luogo della memoria del nostro Comune, a Cucigliana, in via Panieretta, dove oggi sorge La Ciliegia Azienda Agricola, della famiglia Martinelli. È qui che, martedì 26 agosto alle 18, l’Amministrazione commemorerà l’eccidio perpetrato in questo angolo di paradiso del Monte Pisano il 26 agosto 1944: un tragico, a dir poco, errore delle truppe americane, che pensavano di colpire Nazisti e non civili inermi che si nascondevano, dentro un ex frantoio, costò la vita a 11 persone, tra cui la sorellina di appena 4 anni di Roberto Mola, autore del libro, Giuliana detta Cioci. Altrettante persone rimasero ferite dai colpi di mortaio. “Ringrazio ancora tanto - sottolinea Mola - Bino Ghezzani che mi ha aiutato a individuare il luogo esatto, un ex frantoio dove oggi si trova l’agriturismo La Ciliegia, circondato da paesaggi splendidi, e i suoi titolari che mi hanno riservato una bella accoglienza”.

Il 26 agosto, sempre alle 18, il sindaco Matteo Ferrucci, la vicesindaca Fabiola Franchi e la consigliera alla Memoria, Angelica Rossi, insieme ad altri amministratori e amministratrici, all’associazione Cucigliana c'è e ad altre realtà associative, scopriranno la targa commemorativa posta nel luogo dell’eccidio e inaugureranno l’installazione artistica dell’architetto Marco Martinelli. All’evento parteciperà Teatro Inbìliko, con il regista Stefano Gazzarrini e gli artisti Mohared Barone e Riccardo Massagli, che interpreteranno alcune pagine del libro, accompagnati dalle note dell’arpa celtica (suonata dallo stesso Massagli) . Sarà un momento di grande emozione - afferma la consigliera Rossi - la memoria è presidio di democrazia, e ringrazio ancora Mola che, narrando la storia della sua famiglia, ci ha permesso di dare il giusto riconoscimento a questo luogo. Da oggi, ogni 26 agosto, torneremo qui a ricordare quel drammatico giorno in cui persone che cercavano la salvezza trovarono invece la morte, tra loro la piccola Cioci, di soli 4 anni".

"Di nuovo grazie e congratulazioni a Mola – concludono il sindaco Ferrucci e la vicesindaca Franchi – che con questo libro ha ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti. Siamo grati alla sua famiglia, alla famiglia Martinelli e all’agriturismo La Ciliegia che ha accolto subito, e con partecipazione attiva, questo progetto, a Bino Ghezzani per il suo contributo fondamentale, a Teatro InBiliko che con la sua arte arricchirà la commemorazione, alla Consigliera Rossi che dà sempre nuova forza alla delega alla memoria, e all’associazione Cucigliana c'è, che ci supporta con entusiasmo in ogni iniziativa. La memoria, per noi, è una luce, un faro, un collante: unisce generazioni, famiglie, storie. È un filo che tiene insieme la collettività e ci ricorda che non c’è futuro senza la consapevolezza del passato".