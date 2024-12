Vicopisano chiama tutti a raccolta. Per il suo "Patto per la lettura"

Il Comune di Vicopisano promuove – con apposita delibera di Giunta – un invito ad aderire al "Patto locale per la lettura" comunale, forte di una biblioteca, intitolata a Peppino Impastato, che è nella top five delle biblioteche comunali della provincia di Pisa per prestiti (e per numero di eventi organizzati, relativi alla lettura, tra l’altro).

"Il Comune riconosce, infatti, in questo Patto per la lettura – spiega il sindaco Matteo Ferrucci – uno strumento indispensabile di accesso alla conoscenza e un mezzo essenziale di crescita personale e collettiva, per la costruzione di una società democratica, inclusiva, consapevole e attenta alle diversità, da sostenere attraverso azioni coordinate e congiunte. L’Amministrazione propone, perciò, a tutti quei soggetti presenti sul territorio, pubblici o privati, che condividano gli intenti del Patto e riconoscano la lettura, e la conoscenza, come mezzi indispensabili per l’emancipazione civile, sociale ed economica delle persone, l’adesione allo stesso. Inoltre, con questo documento, incentiviamo la realizzazione di una rete territoriale tra i diversi soggetti interessati alla divulgazione dell’importanza dei libri e della lettura".

"L’impegno dei sottoscrittori, cittadini e cittadine, scuole, associazioni, teatro, dimore storiche, attività ricettive – spiega la vicesindaca Fabiola Franchi – sarà quello di supportare tale rete territoriale, agendo sulla base delle proprie competenze, funzioni e realtà, condividendo e facendo propri gli obiettivi del Patto, collaborando per la sua diffusione e organizzando iniziative nel quadro generale del proge".

Tutti coloro che sono interessati a firmare il patto possono compilare il modulo, e leggere naturalmente la documentazione relativa presente sul sito www.comune.vicopisano.pi.it, per poi consegnarlo all’ufficio protocollo del Comune, al primo piano o inviarlo via mail a [email protected]