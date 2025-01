Vicopisano: aperte le iscrizioni per esporre a Vicopisano Castello in Fiore

Vicopisano 13 gennaio 2024- Nel cuore dell'inverno, grazie alla 13a edizione di Vicopisano Castello in Fiore, in programma per il 17 e il 18 maggio 2025, l'Amministrazione Comunale di Vicopisano inizia già a pensare alla primavera!

Sono, infatti, aperte le iscrizioni online, sul sito del Comune, a questo link: www.comune.vicopisano.pi.it/Servizi/Manifestazione-Vicopisano-Castello-in-Fiore-2025 per la partecipatissima fiera florovivaistica, che ogni anno trasforma il centro storico del borgo fortificato da Brunelleschi, che si fregia della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, in un giardino a cielo aperto, arricchita da numerosi eventi e iniziative, per tutti i gusti, le attese, i desideri e le età. Tutto ciò che è bello, profumato, colorato, buono e green brilla a Vicopisano nei giorni di Castello In Fiore. Arriverà presto anche il programma completo, intanto l'Amministrazione invita tanti espositori a iscriversi. La scadenza per presentare l'attestazione di versamento per l'iscrizione è il 30 aprile. Possono partecipare ditte specializzate nel settore florovivaistico, nel vivaismo, nel giardinaggio, nell'arredo garden, nelle macchine da giardino e in quant'altro sia riconducibile al mondo del giardinaggio. Sono inoltre invitate a partecipare ditte artigianali locali attive nel settore delle ceramiche, delle tipicità locali e della gastronomia tipica. Sono ammesse, infine, ditte artigianali e commerciali, operatori "occasionali", nonché chi commercializza "opere del proprio ingegno" a patto che le opere siano in linea con il tema della manifestazione.

Per iscriversi basta accedere al form online sul sito del Comune e completarlo con le informazioni richieste. In alternativa è possibile scaricare il modulo sulla stessa pagina del sito, inviarlo via mail/PEC o presentarlo in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune, primo piano. La quota di partecipazione è di 30 euro (a titolo di rimborso forfettario del suolo pubblico e della pulizia e delle spese sostenute per l'organizzazione e la pubblicizzazione della manifestazione). La quota va versata solo dopo aver ricevuto la conferma di accettazione (in forma scritta) da parte degli organizzatori. Eventuali versamenti effettuati senza conferma non saranno rimborsati. A seguito di conferma scritta gli espositori riceveranno le istruzioni per il pagamento che potrà essere effettuato sia tramite PagoPA (con procedura automatica dopo l'iscrizione online) che con bonifico bancario. Per informazioni: [email protected], 050.796581, www.comune.vicopisano.pi.it.