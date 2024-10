Viabilità: ricavati trenta nuovi parcheggi per residenti nel quartiere di Santa Maria

Pisa, 25 ottobre 2024 – Una trentina di stalli tra via Dalmazia, via Martiri e via Capponi, riservati esclusivamente ai residenti della Ztl Nord in possesso di autorizzazione rilasciata da Pisamo. È uno dei provvedimenti contenuti in una ordinanza adottata dal Comune di Pisa e volta a migliorare la mobilità e la disponibilità di parcheggi per gli abitanti del quartiere di Santa Maria.

“Misure – dichiara l’assessore alla mobilità del Comune di Pisa, Massimo Dringoli - che mirano a garantire una migliore distribuzione degli spazi di sosta e favorire l'accessibilità per i residenti, in un'area fortemente interessata dai flussi di traffico turistico e studentesco e coinvolta negli ultimi mesi dagli importanti lavori che hanno visto la riqualificazione di via Corsica, piazza Buonamici, via dei Mille e piazza Cavallotti, grazie ad un investimento di 1,5 milioni di euro realizzato con fondi PNRR. In particolare, in seguito alle richieste dei residenti e alle segnalazioni del Comitato di Quartiere, abbiamo adottato alcuni provvedimenti che ci consentono di andare a recuperare ed aumentare, con una decina di parcheggi in più, il numero di stalli al servizio dei residenti che erano stati eliminati durante l’esecuzione dei lavori per consentire il passaggio dei mezzi di Geofor, andando a compensare anche quelli soppressi in via Corsica”.

L’ordinanza del Comune di Pisa prevede anche la rimozione dei paletti esistenti sul lato nord di via Dalmazia, in corrispondenza del civico 6, e delle strisce zebrate in via Della Faggiola, con trasformazione dello spazio corrispondente in posti auto. Tra le misure adottate anche la rimozione delle attuali rastrelliere per bici collocate sul lato est di via Martiri, in corrispondenza della mensa universitaria, e l'installazione di nuove rastrelliere blocca telaio sul lato ovest della via, permettendo la creazione di diversi nuovi posti auto, oltre alla rimozione di alcuni ormai obsoleti e pericolosi panettoni in cemento in via della Faggiola.

Con l’ordinanza adottata diventano dunque 4 le vie in cui gli stalli di sosta sono riservati esclusivamente ai residenti della Ztl Nord: via della Faggiola, via Dalmazia, via Martiri e via Capponi.