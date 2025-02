Via Garibaldi "Più sicurezza per i disabili"

"Intervenite subito per la sicurezza di disabili e pedoni in via Garibaldi". Il capogruppo di La Città delle Persone, Paolo Martinelli, ha presentato un question time per portare all’attenzione del sindaco e della Giunta la problematica relativa alla sicurezza degli stalli auto per disabili in via Garibaldi. Ho presentato il question time dopo aver letto su La Nazione l’appello accorato della madre di uno studente con disabilità che alloggia nella residenza universitaria di Via Garibaldi. Interessatomi della cosa ho sottoposto il caso al consiglio chiedendo alla giunta di intervenire". "Via Garibaldi - prosegue Martinelli - è una delle arterie più strette e trafficate della città. La sicurezza di pedoni e ciclisti è a rischio e sarebbe necessaria l’installazione di dissuasori di velocità, per contribuire alla transizione verso una mobilità più sicura e sostenibile, come quella della ‘Città 30’". I lavori di ristrutturazione della ex Chiesa di San Marco in Calcesana hanno comportato l’occupazione dell’area antistante la residenza universitaria del DSU, precedentemente destinata a posto auto per studenti con disabilità. Gli unici due stalli attualmente disponibili, situati di fronte alla piazzetta sul lato opposto della strada, risultano pericolosi per le persone con disabilità, specialmente per coloro che sono alla guida e non accompagnati. Indicazioni e richieste di cui ha preso nota l’assessore alla mobilità cittadina Massimo, Dringoli, assicurando rapida soluzione.