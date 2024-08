Vetulia spenge 100 candeline, festa a Cascina

Cascina, 26 agosto 2024 - Una nuova centenaria a Cascina. Grande festa al Centro Residenziale Matteo Remaggi di San Lorenzo alle Corti per i cento anni di Vetulia Giuntoli, nata il 24 agosto 1924. Vetulia ha festeggiato questo traguardo circondata dall'affetto dei parenti più stretti e si è gustata una bella fetta di torta realizzata in suo omaggio nel parco della struttura. A portare i saluti dell'amministrazione comunale c'era l'assessora delle pari opportunità e del welfare Giulia Guainai. La dirigenza del Remaggi ha regalato a Vetulia una targa in ricordo della giornata, con i migliori auguri.