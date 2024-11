Vertenza Telco. Incontro in Regione

La vertenza Telco Soluzioni Digitali Spa è stata al centro ieri, nella sede della giunta regionale di un incontro tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni. Per la Uilcom Toscana era presente la segretaria regionale Sonia Grazzini. Per la Regione erano presenti l’assessora regionale Alessandra Nardini e il consigliere speciale lavoro e crisi industriali della Regione Toscana Valerio Fabiani. Grazzini spiega: "Sono stati presi diversi impegni importanti da parte dell’azienda – dice la sindacaliosta –: il rilancio dell’attività sul territorio toscano; non ci saranno ricadute occupazionali sul personale, gli stipendi dovrebbero essere pagati regolarmente il prossimo 20 novembre. Ricordiamo che gli ultimi stipendi siano stati pagati solo dopo scioperi e interventi sindacali e tuttora le lavoratrici e i lavoratori stanno aspettando il pagamento delle quote del Fondo integrativo “Telemaco” e del quinto dello stipendio. La proprietà, che si sta facendo carico dei problemi relativi all’ultima gestione, ha chiesto due settimane di tempo per completare il piano industriale e per capire a quanto ammontano le pendenze economiche da saldare. L’incontro è aggiornato al prossimo 3 dicembre. "Restano forti le preoccupazioni per il futuro dei lavoratori sulle cui teste pende l’incertezza di prospettive industriali ancora non definite", chiosa Grazzini.