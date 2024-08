Verdigi 20 anni dalla scomparsa

Si terrà oggi alle 19 la messa di suffragio in ricordo di Domenico Marco Verdigi, in occasione del ventennale dalla scomparsa. La celebrazione religiosa si terrà al cippo - che raffigura il volto del giovane - in via Crosio in piazza Viviani a Marina di Pisa. Sangiulianese, Marco Verdigi annegò il 21 agosto 2004 davanti agli scogli di Marina di Pisa nel tentativo di aiutare due bambini in difficoltà mentre facevano il bagno nel mare agitato. Il 23enne riuscì a mettere in salvo i piccoli, ma venne poi travolto dalle onde e per lui non ci fu nulla da fare. Durante la messa verrà ricordato Marco e il suo sacrificio, ma sarà un’occasione anche per ricordare la sua famiglia, i genitori Carla e Andrea, scomparsi nel 2021 a pochi mesi di distanza l’una dall’altro. A rappresentare l’Amministrazione comunale pisana saranno presenti gli assessori per lo sviluppo e il territorio Paolo Pesciatini e per l’urbanistica Massimo Dringoli. Il gesto eroico di Verdigi è stato riconosciuto anche dalla Presidenza della Repubblica, che gli ha attribuito la medaglia d’oro al merito civile. In nome di Marco è stata inoltre istituita un’associazione che ogni anno organizza il premio Verdigi: l’attività dell’associazione consiste nel mettere a disposizione fondi in favore dei progetti di solidarietà rivolti a bambini in situazioni di difficoltà. Per consentire lo svolgimento della commemorazione ci saranno delle modifiche alla viabilità. Dalle 15 e fino alle 20 di oggi ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in via Tullio Crosio, tra il braccetto nord e la fine della via Tullio Crosio, e in piazza Viviani, tra il braccetto Nord e via Curzolari.