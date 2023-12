Verdi L’anno nuovo in musica

di Alessandra Alderigi

Un modo tradizionale e gioioso per aprire il nuovo anno, in uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina.

Il Teatro di Pisa apre le sue porte il 1° gennaio con il Concerto di Capodanno, organizzato in collaborazione con il Comune di Pisa e il Lions Club Pisa Host. A partire dalle 18 il pubblico del Verdi ascolterà un repertorio di pagine tipiche della tradizione di Capodanno eseguite dalla Camerata Strumentale di Prato con l’Orchestra Arché sotto la direzione di Claudio Novati e con la partecipazione del soprano Nikoletta Hertsak. Il brindisi finale sarà offerto dalla Camera di Commercio di Pisa e dai produttori del territorio, mentre i rametti di vischio donati alle spettatrici saranno offerti dai fioristi di Confcommercio Pisa.

Anche questa trentaduesima edizione del Concerto di Capodanno avrà una finalità benefica: destinataria del ricavato è l’associazione Il Mandorlo Onlus.

"Letizia e ottimismo sono i sentimenti che in tutti noi segnano da sempre l’arrivo del nuovo anno- commenta Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente Fondazione teatro di Pisa- se nell’ultima notte dell’anno si compie il rito del passaggio che rappresenta anche un bilancio a volte malinconico, nel primo giorno del nuovo anno il sentimento guida è certamente la gioia. E non c’è luogo più gioioso e aperto all’ottimismo e alla bellezza del Teatro".

Cristian Carrara, direttore artistico della Fondazione Teatro di Pisa, sottolinea come "la volontà è quella di accostare brani di origine diversa accomunati da uno spirito spigliato e lieve. E da una voglia di danza che non è mai mancata nella storia della musica la cui capacità di giocare con le emozioni è grande". L’importanza di un momento di leggerezza ma anche di solidarietà, che non manca di portare riflessione in un periodo spensierato come quello natalizio.

"Il concerto di Capodanno al Teatro Verdi è una gradita occasione per rivolgere i più sinceri auguri di buon anno alla città di Pisa- ha affermato il sindaco Michele Conti- come Amministrazione dobbiamo sostenere sempre chi si impegna a promuovere la cultura come occasione di riflessione, confronto e conoscenza".

Presente alla conferenza di presentazione dell’evento anche Giuseppe Garcea, presidente Lions Club Pisa Host: "Anche quest’anno il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato a una Onlus cittadina: l’associazione Cure Palliative Pisa il Mandorlo Onlus. Nata nel 2010 per supportare l’Hospice di Pisa, essa ha la finalità quella di "dare dignità alla fine della Vita".