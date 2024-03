Verde Pisa si prende la città

Una Pasqua in tono Verde Pisa. Torna nel ponte di Pasqua, da sabato 30 a lunedì 1 aprile, la mostra mercato del florovivaismo che colora di primavera le strade e le piazze dellla città. Oltre 160 espositori, stand aperti dalle 9 alle 20, e spazio anche a stand gastronomici e prodotti doc. Previste visite a cura delle guide turistiche e ambientali autorizzate a cura del Centro Diffusione Cultura Turismo “I Cavalieri” APS (prenotazioni e informazioni tel 339 5461383): “L’orto delle meraviglie” (durata della visita 1.30. Ingresso via S. Maria). Museo delle navi antiche (durata 1.30 h). Non solo passione per l’archeologia: uno sguardo a tecniche, materiali e vita quotidiana sul mare, risalendo indietro per molti secoli, grazie alla scoperta di un sito d’importanza assoluta e a un allestimento museale suggestivo e moderno. Il quartiere di San Martino (durata 1.30 h. Partenza da piazza Chiara Gambacorti). . Dal fiume alla fortezza, passeggiata tra storia e natura nella nostra città (durata 2.30 h. Partenza davanti alla Chiesa di San Michele degli Scalzi). Partendo dalla chiesa di San Michele degli Scalzi, con una passeggiata lungo il verde viale delle Piagge ci soffermeremo sulle specie botaniche che lo ombreggiano, scoprendone nomi e curiosit, fino alla Fortezza nuova e al Giardino Scotto, dove vive il Tritone crestato (Triturus carnifex) recentemente scoperta e monitorata da Università di Pisa e associazioni ambientaliste all’interno delle mura della città. Gioielli nascosti (durata 1.30 h. Partenza visita dalla Chiesa della Spina). Una breve passeggiata alla scoperta di un pezzetto di Pisa dimenticata: partendo dalla famosa chiesa della Spina procederemo alla scoperta della cappella di Sant’Agata, e della chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, rimasta chiusa per anni fino alla porta della Degazia e al Sostegno, testimonianza dell’antico assetto idraulico della città e dei suoi dintorni. Un orto mobile (3.00 h. Partenza dalla Torre Guelfa). La tre giorni è patrocinata da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, CNA, Confesercenti Toscana, Ente Parco Naturale di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, Confederazione Generale dell’agricoltura Unione Provinciale degli Agricoltori di Pisa, Accademia Italiana del Peperoncino-Delegazione di Pisa “Amici di Massimo Biagi”, Orto e Museo Botanico – Università di Pisa, con il contributo di Euroambiente.