Ventunenne rapina la nonna. Denunciato con la fidanzata

CENAIA

Il male in casa. Tra gli affetti più intimi. E’ stato il nipote ventunenne, insieme alla fidanzata coetanea, a rapinare un’anziana. Era il pomeriggio del 26 ottobre scorso e i due giovani – secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Cenaia – prima hanno immobilizzato la nonna e poi le hanno portato via alcuni monili in oro prima di scappare a bordo della macchina della stessa anziana.

La ricostruzione della rapina è stata possibile, chiaramente, anche dal racconto e dalla testimonianza della donna, quando è stata in grado di parlare perché nell’immediatezza dell’accaduto ha avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118 che hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello a Pisa per essere sottoposta ad accertamenti e cure.

Negli attimi della rapina, quando il nipote e la fidanzata l’hanno immobilizzata, infatti, ha riportato conseguenze fisiche, per fortuna non gravi, ma che comunque hanno avuto bisogno dell’intervento dei sanitari. Quale sia stato il motivo che ha scatenato la violenza del ventunenne e della sua fidanzata non è stato reso noto e, comunque, è ancora in fase di accertamento e di ulteriori indagini.

Ma qualunque sia stato è comunque sbagliato. I due fidanzati sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Cenaia alla Procura della Repubblica di Pisa che ha disposto anche la misura cautelare del divieto di dimora dei due a Cenaia e nel territorio comunale di Crespina Lorenzana. La nonna, che ha riportato lievi lesioni ed ematomi, è stata dimessa dall’ospedale. Ma le ferite più grosse, e forse non rimarginabili, le ha nella testa e nel cuore.

gabriele nuti