Venerdì triplo appuntamento con Falorni

Venerdì 21 febbraio al cinema Arsenale saranno proiettati tre documentari (e un libro) di Luca Falorni (foto). L’appuntamento è per le 18.30, alla sala S. Martino dello Storico cinema Arsenale di Pisa, La Anthony Perkins Productions presenta tre documentari di Luca Falorni (e amici): il titolo del primo documentario che verrà trasmesso è “La Guerra La vinci quando ti accontenti“ (2020) la storia di Arnaldo “Jess il bandito” Gesmundo, una delle leggendarie Tute Blu del colpo di Via Osoppo a Milano; il secondo è “Mavadarvia Il Cul Marvin Hagler - A giro con il Pelè“ (2024) in giro per Milano con l’ultimo re delle osterie, Giancarlo “Pelè” Peroncini; infine “Gabbiadimatti“ (2024) ovvero la storia del Gabbione livornese, pratica sportiva che dagli anni Cinquanta a oggi è protagonista indiscussa delle estati labroniche e non solo, raccontata dai suoi inventori.

Introduce l’evento, alla presenza dell’autore, Francesco Andreotti, videomaker e docente. Interviene Anita Paolicchidi Astarte Edizioni di Pisa, che ha pubblicato nel 2022 il libro intitolato “Gabbia di matti. Storia semiseria del gabbione livornese“, tratto dall’omonimo documentario.