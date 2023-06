Vecchiano, il punto della situazione sulla mitigazione idraulica del territorio

Vecchiano (Pisa), 2 giugno 2023 - Si è svolto nella giornata di giovedì 1 giugno il sopralluogo istituzionale dell’Assessora all' Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile Monia Monni, che ha fatto il punto dello stato dell’arte sulle opere di mitigazione del rischio idraulico realizzate in questi anni dalla Regione Toscana, e su quelle in corso di realizzazione e di progettazione a Vecchiano. L’Assessora è stata accolta in Comune, dal sindaco Massimiliano Angori e dall’Assessora all’Ambiente, Mina Canarini: “E proprio in Comune abbiamo ricevuto una prima ottima notizia, ovvero un nuovo intervento pianificato sul nostro territorio e più precisamente a Avane”, commenta il primo cittadino. “L'intervento consiste nella demolizione e rifacimento di un tratto di circa 35 m di muro d'argine del fiume Serchio, subito a valle dell'impianto idrovoro di Pardi Molletta nel tratto che costeggia la viabilità provinciale. L'intervento si rende necessario per il rafforzamento stesso del muro di argine, e il suo importo ammonta a € 1.522.000; la progettazione è stata affidata ed è in corso mentre l'esecuzione dell'intervento è prevista per l'anno 2024”, aggiunge Angori. “Oggi insieme al Sindaco Angori abbiamo poi svolto un sopralluogo sui cantieri di Avane e Nodica, dove il nostro Genio Civile Toscana Nord sta già realizzando interventi per il rafforzamento degli argini sul fiume Serchio. Queste opere rientrano nel Piano più generale di interventi previsti nel piano post alluvione del dicembre 2009 e 2012.”, spiega l’Assessora Monni. “Con il Sindaco abbiamo potuto verificare il buon andamento dei lavori registrando un completamento delle opere al 70% per l’intervento ad Avane. Inoltre abbiamo comunicato al Sindaco che a breve partirà anche l’intervento a Nodica, questo nonostante alcuni ritardi dovuti al reperimento dei materiali necessari, causati dalla crisi internazionali in corso, e che abbiamo finanziato ed avviata la progettazione per il rifacimento di un muro d'argine del fiume Serchio in località Pardi Molletta. Questi interventi di rafforzamento delle arginature, ci permettono di ridurre fortemente il rischio che si ripetano eventi come quelli del 2009 e del 2012” Infine l’Assessora “Colgo l’occasione per ringraziare il nostro Genio Civile Toscana Nord per il buon lavoro che sta facendo anche nel territorio di Vecchiano”. “E’ utile ricordare, inoltre”, affermano Angori e Canarini “che la Regione Toscana dal 2019 al 2021 aveva già investito oltre 5 milioni di euro per il rafforzamento degli argini tra Nodica e Migliarino, con la realizzazione di un annesso percorso ciclopedonale: opere di mitigazione idraulica di natura trentennale, attese da tempo dalla nostra comunità. Inoltre, l’intervento attualmente attivo ad Avane ammonta ad un importo complessivo di lavorazioni pari a 3 milioni euro. M.B.