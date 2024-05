Vanity Fair torna in regalo con La Nazione

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel nuovo numero riflettori su Chris Hemsworth che al giro di boa dei 40 torna al cinema con nuove priorità. L’amore, innanzitutto, e un film impegnato. Ma non prima di aver interpretato ancora un ultimo Thor. "Avevo impegnato tutte le energie che avevo per così tanto tempo, spinto dall’ossessione di costruire questa carriera, che ero esausto. Insomma avevo cominciato a prendere tutto troppo sul serio e sul personale". A Vanity Fair, la star di #Furiosa, che debutterà al prossimo Festival di Cannes, si racconta in esclusiva.