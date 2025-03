Vandalizzata la scala della Normale. Divelta una delle palle di marmo: la verità nelle telecamere

Pisa, 4 marzo 2025 – Le due del mattino di domenica, forse in coda a una nottata alcolica. Oppure solo per fare una bravata. Sta di fatto che qualcuno ha divelto la palla di marmo che orna la scalinata monumentale della Normale e la sfera si stacca e rotola a terra, dove poche ore più tardi qualcuno la vede e chiama i tecnici dell’istituzione accademica pisana per rimuoverla e metterla al sicuro nel Palazzo della Carovana dove si trova ora in attesa di essere restaurata. I vigili del fuoco hanno invece nastrato l’area danneggiata dove è rimasto scoperto il sostegno di ferro che la reggeva.

La Normale ha già sporto denuncia e la polizia sta visionando le immagini registrate dal circuito di sorveglianza interna e in particolare dalla telecamera posizionata sopra il portone d’accesso che potrebbe avere inquadrato l’autore o gli autori dell’atto vandalico. Gli inquirenti stanno visionando anche le immagini di videosorveglianza urbana a caccia di ulteriori indizi. Secondo quanto si è appreso, però, potrebbe essere stata una sola persona ad agire, non è chiaro se in compagnia di altri: da ciò che trapela dagli ambienti investigativi qualcuno si sarebbe appeso alla sfera di marmo e questa si è successivamente staccata dal sostegno danneggiandosi. Erano circa le due del mattino di domenica.

Sarà comunque l’attenta analisi delle riprese, frame dopo frame, a permettere l’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti e la speranza è che le immagini consentano di permettere l’identificazione dei responsabili o del responsabile. L’impressione è che comunque possa essersi trattato di un gesto isolato, pur se in ogni caso molto stupido.