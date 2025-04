Vandali al villaggio Santa Maria. Raid nel cantiere del maxi-restyling

Vandali al Villaggio Santa Maria a San Frediano a Settimo, mentre va avanti il cantiere per riqualificare l’area sportiva. Ignoti sono hanno divelto i pali di sostegno di un albero appena piantato e sradicato una panchina portando via i tirafondi. "Dispiace vedere questi sfregi a beni pubblici sui quali sono in corso importanti interventi di riqualificazione – commenta il sindaco Michelangelo Betti –. Lavori per un importo di 600mila euro che serviranno per restituire ai residenti un luogo fruibile da tutti, grandi e piccini di una frazione molto popolata. Un intervento che coniuga enessere, sport e tutela ambientale".

Ad illustrare i lavori in corso è il vicesindaco Cristiano Masi. "Il miglioramento delle strutture esistenti (campo da basket e pista di pattinaggio) – spiega – e la creazione di un percorso ginnico moderno e attrezzato, offrirà nuovi spazi per lo sport all’aria aperta. Vogliamo che ogni cittadino, a prescindere dall’età o dalla condizione fisica, possa trovare in questo spazio un’opportunità concreta per prendersi cura del proprio corpo e della propria salute"e e sicuro".

"La piantumazione di 102 nuovi alberi èun’azione concreta agli effetti dei cambiamenti climatici e di miglioramento della qualità dell’aria – continua Masi – proseguendo con il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale, anche in risposta all’impatto generato dalla nuova costruzione in corso in Via Modda. Il verde urbano non è solo elemento decorativo: è alleato per una città più resiliente".

"Questo progetto – concludono Betti e Masi – è frutto di una visione che crede nella partecipazione attiva, nella qualità dello spazio pubblico e nella costruzione di una comunità più forte, coesa e consapevole. Continueremo su questa strada per offrire ai nostri cittadini una città sempre più a misura di persona, dove sviluppo, salute e natura possano convivere in equilibrio".