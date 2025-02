Van Basten operato a San Rossore

Marco Van Basten ha scelto la Casa di cura San Rossore per operarsi. Nuovo intervento chirurgico alla caviglia destra, quella che lo costrinse a lasciare il calcio troppo presto, per Marco Van Basten. Il campione olandese, tre volte Pallone d’Oro con la maglia rossonera e protagonista assoluto del Milan degli Invicibili, è stato operato a San Rossore di Pisa dal professor Niek Van Dijk, assistito dalla dottoressa Giulia Favilli. Ora ha scelto di affidarsi all’olandese Niek Van Dijk, suo ortopedico di fiducia e autorità mondiale nel campo dell’artroscopia e della chirurgia della caviglia. "Oggi - le parole di Van Basten poche ore dopo l’intervento - non sento tanto dolore, il dottore mi ha detto che è andato tutto molto bene".