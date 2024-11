Valeria Valentin, salvò più di seicento rifugiati cileni

PISA

E’ l’11 settembre del 1973 quando grazie ad un golpe Pinochet ed i suoi si impadroniscono del potere in Cile, dopo il bombardamento del palazzo presidenziale de La Moneda, il presidente Salvador Allende muore.

A partire da quel momento ha inizio la feroce repressione che porterà alla morte di migliaia di innocenti. Per scampare a questo destino molti dei ricercati tentano di trovare rifugio presso le ambasciate, specie presso quella italiana. Tanti troveranno la salvezza in Italia, dove arrivarono grazie al lavoro e all’impegno della volontaria trentina Valeria Valentin (nella foto), la quale durante gli anni della dittatura si è prodigata per salvare dalla morte e dalla tortura oltre seicento perseguitati politici.

Questo è il tema del docufilm “La salvatrice“ del giornalista Paolo Tessadri, diretto da Marco Benvenuti, che andrà in scena domani alle 19 al Cinema Caffé Lanteri (via San Michele degli Scalzi 46) .

Il film sarà presentato in sala dall’autore Paolo Tessadri, dalla giornalista Cecilia Mazzei (caporedattrice e dirigente RAI inter-regionale del Trentino, Alto Adige e Regione Ladina), con interventi di Don Tore Ruzzo e Giuseppe Marineddu, incarcerati in Cile dopo il golpe militare avvenuto nel settembre del 1973.

L’evento è stato organizzato da, Fondazione Museo Storico del Trentino e Fondazione Enrico Berlinguer, in collaborazione con il Cinema Caffè Lanteri che ospiterà la proiezione del film. L’evento è aperto a tutti e la partecipazione alla proiezione è gratuita.

