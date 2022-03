"Usar fiore all'occhiello del soccorso pubblico"

Pisa, 18 marzo 2022 - "Questo è uno dei fiori all'occhiello in ambito di soccorso pubblico. Qui ci sono professionisti addestrati specificamente per valutare i rischi in area, localizzare e ad aiutare le vittime e fornire i primi soccorsi in attesa dell'intervento di sanitari". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, che nel pomeriggio ha visitato il centro Usar dove si addestrano i vigili del fuoco specializzati nella ricerca di dispersi sotto le macerie presso il comando provinciale di Pisa. Insieme a lui c'erano anche il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, Laura Lega, il comandante del corpo, Guido Parisi, e il direttore regionale, Silvano Barbieri.



"Questo personale - ha aggiunto Sibilia - è opportunamente dotato di equipaggiamenti sofisticati all'avanguardia tecnologica, finalizzati alla ricerca e localizzazione di persone in scenari particolarmente difficili. Ogni team Usar si compone almeno di un addetto strutturista, due unità cinofile, un addetto alle attrezzature tecnologiche, un addetto sanitario e due all’immersione in maceria ed estrinsecazione persone. La loro competenza è ormai riconosciuta a livello mondiale. Dobbiamo essere fieri di questi professionisti delle emergenze che in molti casi si sono distinti per atti di vero e proprio eroismo".