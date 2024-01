"Uomini e Donne Invisibili: Un Gesto di Solidarietà all'Aeroporto Galilei"

Uomini e donne invisibili. Uomini e donne che cercano un riparo, un po’ di caldo, un pezzo di pane. Anche l’aeroporto Galilei è, come le stazioni e altri luoghi della città, uno dei punti di ritrovo di chi non ha un tetto. Persone che si mettono in un angolo, tappate da cartoni o coperte di fortuna, alla ricerca di qualche aiuto. Nessuno le manda via anche se, talvolta, la convivenza con chi parte e arriva a mille all’ora non è semplice. Tra chi non si gira dall’altra parte ci sono gli agenti della polizia che presidiano lo scalo del Galilei per garantirne la sicurezza. Così, alcuni di questi agenti, quelli che erano in servizio la notte del 31, l’ultima dell’anno, mentre la maggior parte della gente era a mangiare e aprire bottiglie per brindare al nuovo anno, hanno avvicinato i senzatetto del Galilei per dar loro un pasto caldo. L’anno 2024 in aeroporto è iniziato così, con un gesto di solidarietà e vicinanza. Gli agenti in turno serale si sono prodigati per dare un pasto anche ai più deboli senzatetto che abitudinalmente frequentano gli ambienti dello scalo a ridosso delle piste. Ambienti dove possono ripararsi dalla pioggia e dal freddo e dove qualcuno, come gli uomini e le donne in divisa della polizia, può anche dar loro qualcosa da mangiare.