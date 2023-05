University press al Salone di Torino

Anche quest’anno Pisa University Press è tra i protagonisti del Salone del Libro di Torino, giunto alla 25° edizione. Dal 18 al 22 maggio, la casa editrice dell’Università di Pisa che fa parte del Cidic-Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura, sarà presente al Lingotto Fiere al Padiglione Oval nello stand dell’Associazione University Press Italiane Stand U201, con il proprio catalogo e tutte le novità. Venerdì 19 maggio Claudia Napolitano, responsabile della casa editrice dell’Università di Pisa, parteciperà (con Andrea Angiolini, Filippo Floridia e Cristina Mussinelli) all’incontro "Editoria di varia, scolastica, universitaria: come diventare accessibili entro il 2025", organizzato in collaborazione con Aldus Up e Fondazione LIA. Sempre venerdì 19 maggio si parlerà di "Populismo nella politica italiana contemporanea" con il professor Enrico Calossi, docente al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e autore (con Paola Imperatore) del volume “Populism in contemporary italian politics. Actors and processes in time of crisi”, uscito nel 2022 per Pisa University Press. Tra le novità presenti in fiera, di particolare rilievo è il volume, appena uscito, “Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini”, curato da Stefano Caretti e Maurizio Degl’Innocenti. Di grande attualità anche "Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia, volume – a cura di Alfredo Gaito – che analizza in modo chiara le novità della riforma Cartabia.

Due i titoli nell’ambito dell’archeologia: il libro di Anna Anguissola e Riccardo Olivito “Edizione degli scavi dei Praedia di Iulia Felix e studi della Regio II di Pompei” che ricostruisce i primi cinque anni (2016-2020) di ricerche e scavi stratigrafici e “Pisa romana. La necropoli di via Marche” – a cura di Fabio Fabiani e Claudia Rizzitelli – il quale, seguendo il corso del fiume Auser, che in età romana lambiva la città insieme all’Arno, approfondisce le vicende insediative dall’età tardo-repubblicana fino all’età altomedievale.