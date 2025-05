Tagli del Governo: "Viabilità e sicurezza molto a rischio"

Da Roma si batte cassa sui fondi per le viabilità provinciali per consentire la costruzione dello Stretto di Messina. "Porteremo le chiavi dell’ente provinciale al Governo, e nello specifico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, se non sarà rivista la decisione di tagliare del 70% i fondi per la viabilità", tuona il presidente della Provincia Massimiliano Angori (in foto). I tagli sono stati oggetto di discussione all’ultima riunione dei presidenti delle Province Italiane convocata da Upi Nazionale a Roma lo scorso 15 maggio. Una situazione che ha suscitato forte preoccupazione bi-partisan per il futuro della sicurezza della viabilità che gli enti di secondo livello, le Province appunto, sono chiamate a garantire a comunità, cittadinanza e imprese.

"Nello specifico, per la Provincia di Pisa saranno tagliati per gli anni 2025 e 2026 3 milioni e 974mila euro, sui 5 milioni e 677mila euro previsti finora, con una rimanenza di 1 milione e 700mila euro per tutte le nostre esigenze e priorità richieste dai territori. La lunghezza totale delle strade provinciali nella provincia di Pisa è di circa 790 km. Questo dato si riferisce alle sole strade di competenza della provincia di Pisa e non include le strade statali, regionali o autostradali - spiega Angori -. Dunque avremo poco più di 1.5 milioni di euro per la manutenzione di quasi 800 km di strade, oltre la manutenzione straordinaria dei ponti. Un taglio del 70% che metterà in ginocchio i nostri enti e ci costringerà a scelte difficili. Ma non è finita: dal 2025 al 2028 avremo una riduzione complessiva del 48% dei fondi, che passeranno dai 14 milioni e 192mila euro previsti ai 7 milioni e 380mila euro previsti. Upi nazionale nella persona del presidente Gandolfi ha già avviato un progetto di confronto con Palazzo Chigi. Ci auguriamo che il Governo ci ascolti e riveda i conti, altrimenti ci attendono scelte drammatiche per i territori, col depotenziamento totale per le Province".