“Università Svelata”: l’Ateneo apre le sue porte alla città

Pisa, 15 marzo 2024 – Mercoledì 20 marzo le porte dell’Università di Pisa si apriranno al pubblico in occasione della prima Giornata nazionale delle Università, organizzata dalla CRUI e dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Una grande festa per celebrare il sapere e l'istruzione attraverso un ricco programma di visite guidate a musei, biblioteche, collezioni, aree riservate dell'orto botanico, a laboratori, Dipartimenti e Centri dell’Ateneo pisano, così come agli impianti sportivi del CUS.

“Pisa è una realtà molto particolare all’interno del panorama delle città universitarie – commenta Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa – In pochi luoghi al mondo, infatti, sedi del sapere e edilizia urbana danno vita ad un così mirabile intreccio di storia e di futuro. Senza contare il ruolo sociale ed economico che un Ateneo di 50.000 studenti ha in una città di 90.000 abitanti. Giornate come quella del 20 marzo rappresentano, a mio modo di vedere, una bella occasione per mantenere forte il rapporto unico che lega la nostra Università a Pisa”.

Tra i momenti clou della giornata, la visita, con prenotazione obbligatoria, al Palazzo La Sapienza in compagnia del professor Paolo Romano Coppini, che si terrà in due turni (10:30 e 15:30) e con gruppi di massimo 20 persone (Info e prenotazioni: [email protected]).

Alle ore 17, sempre al Palazzo La Sapienza, si parlerà invece del rapporto tra “L’università e la città” e verrà presentato il volume "Le sedi del sapere", curato da Francesco Leccese ed edito dalla Pisa University Press. Durante l’evento, in programma presso l’Aula Magna Nuova e moderato da Enza Pellecchia, prorettrice per la coesione della comunità universitaria, interverranno: Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa; Valerio Cutini, docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica; Ewa Karwacka, docente di Storia dell'Architettura; Francesco Leccese, Prorettore per l’edilizia dell’Università di Pisa, e lo scrittore Marco Malvaldi. Radio Eco racconterà invece il rapporto tra la comunità studentesca e “le sedi del sapere”, con una serie di interviste e testimonianze.

“Leggere nella storia dell’Università e del suo patrimonio edilizio di continui interventi di ammodernamento, adeguamento funzionale, riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento, che si sono avvicendati nei secoli, permette di comprendere la vivacità e il dinamismo dell’istituzione e il ruolo che ha rappresentato e rappresenta per il tessuto urbano, sociale ed economico della città di Pisa - commenta Francesco Leccese, Prorettore per l’edilizia dell’Università di Pisa e curatore del volume Le sedi del sapere, che sarà presentato - La storia dell’Università e della città, le trasformazioni avvenute e in corso, rappresentano un binomio indissolubile, che si riverbera sugli edifici universitari in un dialogo continuo con l’edilizia pubblica e privata che costituisce il tessuto di una città dalle origini lontane”.

Concluderà il Coro dell’Università di Pisa, diretto dal Maestro Stefano Barandoni. Il programma completo della giornata è disponibile sul sito dell’Università di Pisa al seguente link: https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/7829-l-universita-e-la-citta.