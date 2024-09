Università, servizi paralizzati: "Il guasto è stato risolto"

Il guasto ai sistemi informatici che ha paralizzato i principali servizi dell’Università di Pisa per l’intera giornata di martedì è stato definitivamente risolto. Sebbene il malfunzionamento sia stato superato, restano ancora alcuni problemi di "configurazione" e analisi che richiederanno ulteriori interventi, ma i servizi essenziali risultano già operativi e accessibili.

Il problema ha interessato un cluster del sistema di calcolo situato a San Piero a Grado. Lunedì sera, intorno alle 21 e 40, si era verificato un guasto che aveva impedito la corretta comunicazione tra i dischi del sistema. Il cluster, che ha il compito di gestire la distribuzione dei dati tra i vari dischi, era così entrato immediatamente in modalità di protezione non appena aveva rilevato l’incapacità dei volumi di comunicare correttamente, provocando di conseguenza il blocco dell’intero sistema.

Il disservizio aveva creato notevoli disagi: molti docenti non hanno potuto registrare gli esami e numerosi studenti hanno incontrato difficoltà nelle procedure di prenotazione e accesso ai servizi. Fin dalle prime ore successive all’incidente, il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi aveva rassicurato la comunità accademica, spiegando come "non si trattasse in alcun modo di un attacco informatico, ma di un guasto tecnico che gli specialisti stavano già affrontando".

Già nella tarda serata di martedì, il malfunzionamento era stato in parte risolto, consentendo così la progressiva riattivazione dei principali servizi informatici dell’Ateneo. I tecnici, nel frattempo, hanno continuato a effettuare verifiche dettagliate sul funzionamento delle singole macchine virtuali, concentrandosi soprattutto sui servizi più critici. Tra i servizi riportati online, figurano la firma elettronica, il sistema di valutazione "Valutami", l’albo ufficiale e diversi altri sistemi fondamentali per la gestione amministrativa dell’ateneo.

Ieri sono state inoltre completate le verifiche di integrità dei sistemi, così da assicurare che tutti i dati del sistema e le configurazioni fossero correttamente ripristinati. Già alle 18 tutti i servizi erano regolarmente tornati online, solo meno del 5% si trovavano ancora in sotto analisi. Enrico Mattia Del Punta