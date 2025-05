Università: rinnovato il sito web e online un nuovo magazine digitale

Pisa, 14 maggio 2025 – Un sito web rinnovato nella grafica e nei contenuti, con un nuovo magazine online in cui raccontare la vita dell’Ateneo e le sue numerose iniziative. Da martedì 13 maggio è online il nuovo portale istituzionale dell’Università di Pisa (www.unipi.it), oggetto di un significativo restyling che si inserisce nella strategia dell’Ateneo volta a migliorare la comunicazione e l’interazione con la comunità accademica e il pubblico esterno.

«Il nuovo sito web – ha dichiarato il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone e delegato alla comunicazione dell’Università di Pisa – rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento della comunicazione dell’Ateneo. Abbiamo voluto creare uno strumento accessibile, chiaro e dinamico, che non sia solo una fonte di informazioni, ma anche una vetrina delle attività e dei valori dell’Università di Pisa. Il portale vuole essere un punto di riferimento per chi cerca servizi e opportunità, ma anche un canale di dialogo con la società, il territorio e il mondo accademico, in linea con la nostra missione di apertura e inclusività».

Il nuovo sito web è stato progettato per offrire un’esperienza utente ottimale, caratterizzata da una navigazione intuitiva e da un design moderno e pulito. Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità da dispositivi mobili, garantendo una fruizione efficace dei contenuti anche su smartphone e tablet. Tra le principali novità, l’introduzione di mega menu espandibili facilita l’accesso alle diverse sezioni del sito, migliorando l’orientamento degli utenti e pagine individuali dedicate a tutto il personale.

Parallelamente al restyling del sito, è stato inaugurato un nuovo magazine online, “Unipinews”, concepito per raccontare in modo dinamico e coinvolgente la vita dell’Università di Pisa. Attraverso articoli, interviste e reportage, il magazine metterà in luce le attività di ricerca, gli eventi culturali, le storie di successo di studenti e docenti, nonché le collaborazioni internazionali che vedono protagonista l’Ateneo.

Il rinnovamento del sito web e la creazione del magazine sono il risultato di un processo di progettazione che ha posto al centro l’esperienza degli utenti. Sono stati condotti test con utenti interni ed esterni, seguendo la metodologia della User Experience (UX), per comprendere le esigenze e le aspettative del pubblico. Queste attività hanno permesso di raccogliere feedback preziosi, che hanno guidato le scelte progettuali e contribuito a realizzare strumenti digitali più efficaci e rispondenti alle necessità degli utenti.

Il progetto ha visto la collaborazione dell’Ufficio Comunicazione, del Sistema Informatico, della Direzione Infrastrutture Digitali, del Centro Linguistico e di altri uffici competenti dell’Università di Pisa, con il supporto consulenziale di Ubics, la Digital Experience Agency di Var Group.