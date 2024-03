L’Università di Pisa premia 19 professori con l’Ordine del Cherubino

Pisa, 27 marzo 2024 – Nella giornata di oggi è stata conferita una delle più alte onorificenze dell’università di Pisa a 19 professori dell’ateneo. Si tratta dell’Ordine del Cherubino, conferito solo per particolari meriti scientifici o per il contributo dato alla vita e al funzionamento dell’università. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna storica del Palazzo La Sapienza.

L’onorificenza dell’Ordine del Cherubino viene conferita, in seguito a delibera del Senato accademico, a docenti ordinari dell’ateneo pisano con almeno dieci anni di anzianità. Il conferimento è accompagnato dalla consegna di un diploma e di una insegna nella quale è rappresentato il Cherubino con sei ali.

La commemorazione è stata introdotta dai saluti del rettore Riccardo Zucchi: “L’Ordine del Cherubino è l’unica onorificenza conferita ufficialmente dall’Università di Pisa e questa cerimonia rappresenta uno di quei momenti identitari che serve a ricordarci chi siamo, qual è la nostra missione e quali sono i risultati che raggiungiamo. Anche in recenti appuntamenti istituzionali, abbiamo enfatizzato la necessità di essere comunità e la necessità di sviluppare lo spirito critico che sta alla base di tutte le attività di ricerca e innovazione. I premiati di oggi hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutti gli ambiti disciplinari dell’Ateneo e quello di oggi è un momento di ritrovo utile per ribadire i valori su cui si fonda la nostra comunità”.

Ecco la lista dei professori e delle professoresse ai quali è stato conferito l’Ordine del Cherubino: