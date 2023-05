Università: la quarta edizione del premio “Nicola Politi” va a Benedetta Dal Canto

Pisa, 24 maggio 2023 – La dottoressa Benedetta Dal Canto ha vinto il Premio di studio alla memoria del dottor Nicola Politi per laureati in Farmacia all’Università di Pisa, giunto quest’anno alla quarta edizione. La cerimonia di conferimento è avvenuta nel corso della tavola rotonda "La Farmacia: attualità e prospettive", tenutasi lo scorso 17 maggio nel Dipartimento di Farmacia.

All'evento, coordinato dal professor Marco Macchia, delegato del Rettore per i rapporti con il territorio, sono intervenuti la professoressa Maria Letizia Trincavelli, direttrice del dipartimento di Farmacia, il professor Vincenzo Calderone, presidente del corso di laurea magistrale in Farmacia, i dottori Daniele Dani, componente del Consiglio di presidenza Federfarma nazionale, Emmanuele De Libero, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Livorno, e Franco Falorni, Studio Falorni e presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi. Presente anche il figlio del dottor Nicola Politi, in rappresentanza della famiglia.

Benedetta Dal Canto, nata a Livorno nel 1995, si è diplomata al Liceo Scientifico Enriques a Livorno e ha successivamente ottenuto la laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia all’Università di Pisa, con voto di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “Valutazione dell'azione di Erucina nei fenomeni di oxi-inflamm-ageing della parete vascolare”. Relatori sono stati i professori Vincenzo Calderone e Alma Martelli e la dottoressa Eugenia Piragine. Benedetta Dal Canto è attualmente iscritta al secondo anno della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera ed è borsista di ricerca presso il laboratorio MeS (Management e Sanità) della Scuola Superiore Sant'Anna.

Il premio di studio è finanziato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno per ricordare il dottor Nicola Politi, presidente dell’Ordine dal 1979 al 1993 e figura carismatica che ha saputo rappresentare con autorevolezza e competenza i farmacisti livornesi per tanti anni.