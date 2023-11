Università di Pisa ricercatori cercasi

Concorsi pubblici. Tantissimi i posti all’Università di Pisa. In scadenza il27 novembre, procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione. (GU n.82 del 27-10-2023)

Sempre il 27 scade la procedura di selezione per la copertura di 11 posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali e Dipartimenti. (GU n.82 del 27-10-2023), Unipi, procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12G1 - Diritto penale, per il Dipartimento di giurisprudenza. (GU n.82 del 27-10-2023), Unipi27112023, procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia. (GU n.82 del 27-10-2023); Unipi21112023: tecnico-scientifico elaborazione dati - selezione pubblica, per colloquio, per 1 posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 12 mesi per le esigenze del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale: Unipi, 21112023amministrativo, selezione pubblica, per colloquio, per 1 posto di categoria C, area amministrativa, per 12 mesi in regime di part-time, per le esigenze dell’Unità Caree. Info per tutti su https:www.informagiovanivaldera.it