Università di Pisa al top nel mondo. È tra i 200 atenei più influenti

L’Università di Pisa è fra i 200 atenei più influenti al mondo secondo la classifica The World Reputation Rankings 2025. Lo rende noto l’ateneo pisano, precisando che sono "in tutto 13 le università italiane rientrate nella graduatoria che comprende in totale 300 istituzioni da 38 paesi diversi: l’università di Pisa si è piazzata tra il 151/o e il 200/o posto preceduta dalla Sapienza di Roma, dall’Università di Bologna e dal Politecnico di Milano".

Pisa si colloca tra le prime 200 università del pianeta per le arti e le scienze umane, migliorando la posizione rispetto all’anno scorso con un trend in progressiva crescita fin dal 2021. Secondo il rankig della reputazione universitaria redatto dal settimanale londinese, il 52% dei 30876 studenti dell’ateneo pisano sono donne contro il 48% dei maschi e il 7% degli iscritti sono di provenienza internazionale.

Pisa colleziona risultati soddisfacenti anche nella riduzione delle diseguaglianze e nella parità di genere, attestandosi tra i 200 atenei più influenti al mondo. In entrambe le voci l’ateneo risulta stabilmente tra i migliori al mondo negli ultimi anni confermando un’attenzione strutturale a questi temi.

C’è invece ancora molto da lavorare sul segmento relativo alla classifica d’impatto delle università: Pisa è tra il 401/o e il 600 posto tra gli atenei del mondo che perseguono obiettivi di sviluppo sostenibile. Dato immutato rispetto agli ultimi due anni ma sensibilmente peggiorato rispetto al biennio precedente.

Tra le altre italiane, nella stessa fascia di Unipi ci sono la Bocconi di Milano e l’Università di Padova e, subito sotto l’Istituto Universitario Europeo, il Politecnico di Torino, la Normale di Pisa e le Università di Firenze, Milano, Trento e Torino.

"Questa classifica - commenta il rettore Riccardo Zucchi - conferma che l’Università di Pisa è riconosciuta nel mondo come sede di alta qualità per formazione accademica e ricerca. E’ un incoraggiamento per insistere nella strada di privilegiare la qualità e l’apertura al confronto internazionale".

Il ranking, conclude l’ateneo, "è basato su sondaggi per valutare reputazione e prestigio accademici a livello globale" e stilato da Times Higher Education (The), settimanale britannico specializzato in notizie e approfondimenti sul mondo dell’università.

Gab. Mas.