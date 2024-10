Unipi Recitando si impara

Imparare facendo teatro, all’Università di Pisa è nato un nuovo Laboratorio di Teatro Didattico di Ateneo (Ltda) aperto a studentesse e studenti, dottorande e dottorandi di ogni settore disciplinare. Il corso, che prevede il riconoscimento di crediti formativi, è annuale e le lezioni saranno a cadenza settimanale, da metà ottobre a fine maggio, con una performance finale ai primi di giugno. Sono trenta in tutto i posti disponibili con iscrizioni on line aperte da oggi al 15 ottobre. Le attività di laboratorio saranno tenute da operatori teatrali professionisti con l’obiettivo di aiutare a sviluppare tecniche interpretative ed espressive, abilità di parlare in pubblico, competenze oratorie, di scrittura, di dizione, di reading e di narrazione (storytelling), competenze mimico-gestuali e di movimento, il tutto attraverso metodi di gestione emotiva e di comunicazione. Ogni anno il corso affronterà un tema trasversale, per questo primo anno l’argomento scelto è "Genere, differenze, intelligenza artificiale". I docenti sono Franco Farina e Cristina Lazzari, due formatori teatrali professionisti che già collaborano con l’Ateneo.

"Oltre che nell’acquisizione di sensibilità, abilità e competenze artistiche, il teatro è fondamentale come strumento pedagogico trasversale, anche come strumento privilegiato di integrazione, inclusione, pari opportunità", sottolineano la professoressa Eva Marinai e il professore Mario Morroni, direttori del Laboratorio. "Siamo fra i pochi Atenei in Italia ad avviare una simile sperimentazione che si inserisce però a pieno titolo negli obiettivi del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione e del Merito che negli ultimi anni hanno sollecitato scuole e università a seguire percorsi alternativi di apprendimento – aggiunge la professoressa Elettra Stradella direttrice del Teaching and Learning Center (Tlc) dell’Università di Pisa – speriamo moltissimo che le domande arrivino da ogni corso di laurea, scientifico e umanistico, e la scelta dell’argomento di quest’anno va proprio in questa direzione". Il Laboratorio di Teatro Didattico è una iniziativa del Teaching and Learning Center in collaborazione con il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (Cidic). Per info: [email protected]