San Giuliano Terme investe nello sport: 650mila euro per la riqualificazione del "Bui"

San Giuliano Terme (PI), 14 maggio 2025 – L'amministrazione comunale ha presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo multidisciplinare 'Giovanni Bui' candidandolo al bando regionale per il finanziamento di interventi sugli impianti sportivi. Il progetto è sviluppato in collaborazione con l'asd San Giuliano Terme. L'intervento, dal valore complessivo di 650mila euro, di cui 400mila richiesti attraverso il bando regionale e 250mila euro di cofinanziamento, interesserà il rifacimento della pista di atletica e delle pedane per i salti, nonché l'efficientamento energetico dell'illuminazione del campo principale attraverso la sostituzione dei proiettori delle torri faro con tecnologia led di ultima generazione.

«Questo progetto rappresenta un passo fondamentale di riqualificazione delle nostre strutture sportive e il potenziamento dell'offerta per i cittadini - ha dichiarato l’assessora con delega allo sport e impiantistica sportiva Roberta Paolicchi - L'impianto 'Giovanni Bui' è uno dei sette centri sportivi territoriali Figc e viene utilizzato per competizioni di alto livello, incluse gare del campionato di serie B femminile e del campionato europeo femminile under 17».

«La riqualificazione dell'impianto consentirà di praticare numerose discipline dell'atletica leggera, tra cui marcia e corsa in pista, salto ostacoli, salto in alto, salto in lungo, salto triplo, lancio del peso, vortex, giavellotto, oltre a garantire la piena funzionalità dei campi di calcio già presenti nel centro sportivo» ha spiegato Paolicchi.

Il progetto prevede specificamente: il rifacimento completo della pista di atletica a 6 corsie con manto sintetico colore rosso, conforme alle normative Fidal-Iaaf; la sostituzione di 40 proiettori esistenti a ioduri metallici con 20 nuovi proiettori a tecnologia led sulle torri faro del campo principale; la realizzazione di percorsi dedicati per l'accesso di persone con disabilità, con particolare attenzione all'area destinata all'hand bike.

«La partecipazione a questo bando regionale dimostra come una buona programmazione e progettazione possano intercettare risorse importanti, lo sport è un veicolo di inclusione sociale e benessere collettivo e la nostra amministrazione continuerà a investire in questa direzione per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini - ha affermato il sindaco Matteo Cecchelli - Ringrazio l'asd San Giuliano Terme per la preziosa collaborazione nella definizione del progetto, con questi interventi, puntiamo a creare un polo sportivo all'avanguardia che possa ospitare manifestazioni di rilievo nazionale, garantendo al contempo la piena accessibilità e fruibilità per tutte le categorie di utenti, incluse le persone con disabilità».