Unione Industriale fa una donazione a Stella Maris per il "Bosco delle Stelle"

Pisa, 24 febbraio 2025 – Con una importante donazione, l’Unione Industriale Pisana contribuirà alla realizzazione del ‘Bosco delle stelle’ nella hall del Nuovo Ospedale della Fondazione Stella Maris. Nella nuova struttura che presto sorgerà a Pisa tra via Bargagna e via Cisanello, con elevati standard di accoglienza, comfort, sicurezza e tecnologia applicata alla diagnosi, è prevista la creazione di una hall per bambini e genitori, un ambiente ludico ricreativo con materiali, arredi e finiture in grado di assicurare comfort visivo e ambientale. Il Bosco sarà uno spazio giocoso e colorato, caratterizzato da pilastri ad albero che trasmettono appunto l’idea di trovarsi in un bosco allegro e rassicurante. Alla base di ogni pilastro-albero, un cerchio verde dà la percezione che l’albero nasca da terra. Il tema delle foglie si ripete sul soffitto e sul banco di accettazione, e anche nella illuminazione decorativa ricreando un gioco di forme. I materiali caldi e i colori tenui sono stati scelti per ridurre l’impatto che un ambiente ospedaliero può avere sui bambini, sui ragazzi e sulle loro famiglie. La Hall è uno spazio unico che si snoda all’interno del nuovo edificio e connette le diverse funzioni sempre proponendosi come ambiente ludico e ricreativo. Alla firma, che ufficializza la donazione, erano presenti, questa mattina, Andrea Madonna, presidente Unione Industriale Pisana, Giuliano Maffei, presidente Fondazione Stella Maris, Sonia Ginghiali, direttore generale Unione Industriale Pisana, Francesco Ferretti, Consiglio generale UIP, Giovanni Cioni, direttore scientifico Fondazione Stella Maris. "Mentre si avvicina la posa della prima pietra, l’Unione Industriale Pisana ha voluto presentare alla Fondazione Stella Maris il desiderio, condiviso da tutti i nostri associati, di contribuire a questo progetto”, dichiara Andrea Madonna, presidente Uip. “Mi sta a cuore mettere in rilievo che proprio il valore e l’importanza di questo progetto, dedicato alla cura dei bambini, ci hanno convinti a voler rendere pubblica la nostra donazione. Consapevoli che la beneficenza non si ostenti, perché è un gesto che non richiede alcuna ricompensa, abbiamo ritenuto che in questo caso fosse invece importante comunicarla con la volontà di far scattare l’’effetto emulazione’ e spingere altre persone, enti, associazioni a dare il proprio contributo a un progetto dedicato ai bambini, i più bisognosi delle nostre attenzioni e che rappresentano il nostro futuro”. "Quando mi ha contattato l’Unione Industriale Pisana per comunicarmi che desiderava aiutarci nell’impresa titanica della costruzione del nostro nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi, ho avvertito una grande commozione e quella bellissima energia che ci arriva addosso quando ci sentiamo amati - commenta Giuliano Maffei, presidente della Fondazione Stella Maris -. Con molta gioia ho constatato che i nostri imprenditori pisani, nonostante la grande crisi globale, sono vivi. Parlando con alcuni di loro, guardandoci dritto negli occhi, ho avvertito il loro sincero desiderio di coniugare il profitto, non solo con la filantropica responsabilità sociale, ma con un ‘qualcosa’ di più che si avvicina e a che fare con l’Anima. Questa è stata la mia bella impressione. Grazie carissimi Amici. Andiamo avanti insieme in questa mission perché siamo dei costruttori di una Società più umana".