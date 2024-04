Unione industriale e Bpm. Accordo da 70 milioni

Unione Industriale Pisana e Banco Bpm insieme a sostegno delle imprese associate impegnate nel raggiungimento di obiettivi di crescita e sviluppo. L’accordo è stato presentato nei giorni scorsi dal presidente di Unione Industriale Pisana Andrea Madonna e dal responsabile Direzione Tirrenica di Banco Bpm Marco Giorgio Valori. Un protocollo secondo cui Banco BPM, si impegna a sostenere le imprese associate della provincia di Pisa con una serie di prodotti, linee di credito e servizi ad hoc atti ad agevolare l’accesso al credito attraverso l’assistenza e la consulenza di un team di specialisti e con specifico plafond dai 70 milioni di euro. I prodotti e le linee di credito a breve o a medio lungo termine, anche di natura agevolata o garantita consentiranno di rispondere alle esigenze di sviluppo degli associati attivando di volta in volta gli strumenti ritenuti più efficaci. Uno di questi, per esempio, prevede un innovativo meccanismo di premialità per l’azienda in base al quale, al raggiungimento degli obiettivi concordati, ci sarà una riduzione del tasso di interesse del prestito. Finanziamenti ordinari, finanziamento Chirografario Aziende e Finanziamento Flessibile sono solo alcuni dei prodotti messi a disposizione degli associati. "Pisa è un’area in cui siamo fortemente presenti e in cui operano aziende con alti standard qualitativi e produttivi – così Marco Giorgio Valori – , siamo banca del territorio e vogliamo essere al fianco delle imprese per sostenerle nel complesso percorso della sostenibilità e nelle innegabili difficoltà scaturite dal caro energia". "Siamo molto soddisfatti di essere giunti alla definizione di questo accordo – ha commentato il presidente Andrea Madonna -. Di questa operazione apprezziamo l’aspetto di propensione allo sviluppo rispetto all’immediato futuro, in un periodo geopoliticamente complesso e che può portare a delle incertezze negli imprenditori: con la linea di credito che viene aperta da Banco Bpm sarà più facile gestire le conseguenze finanziarie, spesso pesanti, di questa situazione. Ma valutiamo altrettanto positivamente anche l’aspetto strategico e di prospettiva dell’accordo".