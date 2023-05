Undicesima edizione di Vicopisano Castello in Fiore il 20 e 21 maggio

Vicopisano (Pisa), 18 maggio 2023 - Al via sabato 20 e domenica 21 maggio l'undicesima edizione di Vicopisano Castello in Fiore, la fiera florovivaistica, con ingresso gratuito, che ogni anno fa diventare il borgo di Vicopisano, Bandiera Arancione del Touring Club e Città dell'Olio, un profumato tappeto en plein air. Quest'anno record di espositori e di varietà di piante e di fiori, circa cinquanta eventi collaterali (gratuiti, alcuni richiedono la prenotazione) in tutto il centro storico, e non solo, per adulti e bambini e per ogni sfumatura di gusto, monumenti storici aperti con biglietto unico, mostre, artigianato, arte, angolo food, degustazioni, concerti, teatro, lezioni e seminari di ospiti illustri come Renato Raimo, Claudio Menconi, Francesco Diliddo e tanto altro ancora. Programma completo su www.comune.vicopisano.pi.it. Organizzatori della manifestazione, insieme all'Amministrazione Comunale, Confcommercio Provincia di Pisa, The Thing e Vico Verde. “Un'edizione caratterizzata da grandissima partecipazione _ dicono il Sindaco Matteo Ferrucci e l'Assessora al Turismo, Fabiola Franchi _ anche della comunità e del tessuto associativo. Castello in Fiore è, inoltre, sempre più una kermesse di forte richiamo viste le richieste in aumento degli espositori. Allo stesso tempo è emozionante vedere come e quanto le associazioni si adoperino per creare appuntamenti coinvolgenti, facendo di Vicopisano una vetrina di tutto ciò che di bello il nostro territorio può offrire. Senza dimenticare la possibilità di visitare i monumenti brunelleschiani con un biglietto unico di 5 euro, tra i quali il Camminamento adornato con bellissime dipladenie, grazie all'associazione Festa Medievale, acquistabili con una donazione per contribuire all'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di San Giovanni alla Vena. Vorrei ringraziare tutti gli organizzatori e Simona Morani, responsabile dell'ufficio cultura e turismo, e Franco Pacini, responsabile del SUAP, per tutto quello che, anche quest'anno hanno fatto per rendere la manifestazione indimenticabile.” “Vicopisano è un borgo gioiello _ interviene Alessandro Simonelli, presidente dell'Area vasta di Confcommercio _ e iniziative come Castello in fiore, con la sua notevole capacità attrattiva e la forte partecipazione, in crescita da undici anni ormai, sono molto rilevanti per il tessuto commerciale. Come Confcommercio siamo particolarmente contenti del risultato e di supportare questa manifestazione, sia per il coinvolgimento della comunità che per l'importanza che ha per i nostri soci.” M.B.