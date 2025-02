Un’antica forma d’arte: "Bart" in esposizione

I bassorilievi di Bart saranno protagonisti del Museo della Società Operaia. Un’antica forma di arte quella delle opere di Romano Bartelloni, in arte "Bart", che dalle 10:30 alle 18 di domenica saranno visibili gratuitamente nello spazio espositivo cascinese. Si tratta di bassorilievi sbalzati su metallo, presentati in un’esplosione di maestria e raffinatezza.

Le opere in esposizione su lamine di rame e ottone, sono caratterizzate da effetti cromatici particolari, ottenuti artificialmente per azione più o meno forte di agenti chimici corrosivi superficiali, e sono il frutto di anni di studio e lavoro assiduo che hanno consacrato l’artista pisano. "Le mie creazioni – afferma l’artista Bart – esposte in questo contesto unico com’è il Museo cascinese, mi riportano indietro nel tempo, a respirare quella che era la mia gioventù da studente e a farmi comprendere quanto fatto".

Secondo la presidente Meri Gronchi "la presenza di Bart, ex studente dell’Istituto d’Arte di Cascina fondato nel 1871 dalla Società Operaia, dimostra come i semi ben coltivati possano dare frutti straordinari, sia sul piano personale che professionale".