"Una volta c’era una volta" apre il cartellone baby

Torna la domenica a teatro per bambini con ‘Una volta c’era una volta’, una produzione Binario Vivo APS con la regia di Carlo Scorrano. Oggi alle 17 al Teatro Nuovo di Pisa (Piazza della Stazione, 16). Sul palco Silvia Lazzeri, Cecilia Bartoli e lo stesso Scorrano, daranno vita ad uno spettacolo dedicato in particolare a bambini sopra ai 3 anni con al centro le fiabe della tradizione popolare, da sempre compagne, per dormire, per crescere e per scoprire il mondo. La rappresentazione vuole riportare alla luce alcune di queste storie tradizionali con una storia che si apre in una biblioteca come tante, con un signore che cerca un libro che lo aiuti a superare le proprie paure. Ma può un libro curare le paure? Ebbene un grande libro apparirà quasi per magia e metterà alla prova lo scetticismo dei tre personaggi ai quali si presenteranno delle storie pronte a prendere vita... Ogni paura una storia, ogni storia una regione italiana: la paura del buio, dell’orco e della solitudine, nelle tre storie antidoto di Colapesce dalla Sicilia, l’Auciello Grifone dalla Campania e Buchettino dalla Toscana. Un percorso magico in cui i personaggi fluttuano tra realtà e fantasia, un viaggio immaginifico possibile solo grazie alla lettura. Lo spettacolo è accompagnato da disegni dal vivo.

Il teatro per bambini per la nuova stagione 2024/25 del Teatro Nuovo presenta un cartellone ricco spettacoli di qualità (programma completo: www.teatronuovopisa.it), prodotti con il sostegno di Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze. Biglietti adulti 8 euro, 7 soci Coop e bambini 6 euro. Biglietteria online: www.ciaotickets.com. Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 in Piazza Stazione 16. Informazioni: e-mail: [email protected] telefono: 3923233535. Per partecipare agli eventi del Teatro Nuovo è richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS (solo adulti), al costo di 3 euro.