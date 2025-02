Una vita sana e armoniosa. Il nostro primo manuale

Ciao a tutti! Noi siamo bambini della quarta elementare della Scuola Oberdan e abbiamo capito alcuni segreti che servono per vivere bene ed in salute. Tutti insieme abbiamo collaborato per individuare alcune regole adesso le condividiamo con voi perché possano aiutarvi a sentirsi meglio e a vivere in armonia con se stessi e la natura. Non serve fare cose difficili, basta fare le scelte giuste ogni giorno. Volete sapere quali sono? Continuate a leggere e scopriamole insieme!

Noi mangiamo per vivere e il cibo viene trasformato in energia per il nostro corpo che ha bisogno di tanti nutrienti diversi necessari per il giusto funzionamento: i carboidrati (pane, pasta…) che danno energia alle cellule; i grassi (olio, burro,…) che servono da riserva; le proteine (pesce, carne, uova, …) per la crescita; le vitamine, i sali minerali e le fibre (frutta e verdura…) per il sistema immunitario e l’apparato digerente. Solo così abbiamo una dieta sana ed equilibrata. Ci sono tanti cibi che anche se ci piacciono non sono salutari, come quelli che contengono tanto zucchero e con grassi "cattivi" e noi dobbiamo diminuirli. Per avere un’alimentazione equilibrata bisogna seguire due regole, mangiare in giuste quantità e non esagerare con gli zuccheri. Noi ragazzi dobbiamo al più presto diventare consapevoli per avere un buono stile di vita.

Però pensare alla salute fisica non basta perché questa è strettamente collegata alla salute mentale. "Stare bene con se stessi" ci aiuta ad avere un atteggiamento sereno e tranquillo. Meditare, fare sport, ascoltare la musica, disegnare, dipingere, mangiare sano aiutano il benessere mentale.

La socializzazione è davvero molto importante per migliorare la nostra vita, noi viviamo in una società e ogni giorno ci troviamo insieme ad altre persone, in famiglia, a scuola, allo sport, perciò socializzare è fondamentale. Socializzando si creano amicizie che ci permettono di non sentirci soli, di confrontarci, di crescere, di divertirci insieme, di aiutarci a vicenda, insomma di vivere meglio e in armonia. Socializzare è importante a ogni età, bambino, adulto, anziano e in ogni settore, dalla scuola al lavoro.

Per stare bene però occorre che anche l’ambiente che ci circonda sia piacevole e pulito. Questo vuol dire che ognuno di noi può fare davvero molto: inquinare meno riciclando i rifiuti in modo corretto; controllare l’uso dell’acqua; spegnere le luci e i dispositivi elettrici per risparmiare energia; rispettare gli habitat naturali; preferire muoversi a piedi o in bicicletta quando è possibile. In fondo il benessere è un delicato equilibrio tra ambiente, relazioni sociali, alimentazione, salute mentale e attività fisica. Tuttavia, se il tutto viene vissuto con gentilezza, verso gli altri, verso noi stessi, e verso il nostro pianeta, il benessere è assicurato.