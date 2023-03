Una Toscana a Palazzo Gambacorti Confronto sulla comunicazione

PISA

Si è tenuto in Comune a Pisa l’incontro tra Una Toscana e il sindaco Michele Conti accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici La Trofa e il portavoce Fracassi. Presente all’incontro Francesco Sani, coordinatore di Una Toscana e Ceo delle agenzie Sidebloom e Powerside, e Andrea Fontanelli, ceo dell’agenzia Jet’s con delega ai rapporti istituzionali per Una Toscana. "L’incontro - spiega Sani - ha avuto come oggetto l’importanza della comunicazione per le istituzioni e come questa può aiutare i territori a crescere, ma anche come le agenzie e le aziende del mondo della comunicazione possano fare squadra tra di loro e con le istituzioni".

Un confronto fruttuoso sui temi della comunicazione istituzionale più moderna e innovativa, in grado di coinvolgere i cittadini.

Una, Aziende delle Comunicazione Unite, nasce nel 2019 per incorporazione di Assocom e Unicom e oggi conta oltre 250 aziende associate operanti in tutta Italia provenienti dal mondo delle agenzie creative e del digital, di relazioni pubbliche, dei centri media, degli eventi, del mondo retail.

Una è iscritta all’Associazione Europea delle Imprese di Comunicazione e a International Communications Consultancy Organisation, è socia fondatrice di Confindustria Intellect, Pubblicità Progresso e dello IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria) e rappresenta una fetta consistente del fatturato italiano del mondo della comunicazione, che si attesta intorno ai 15 miliardi di euro. Per questo l’amministrazione comunale di Pisasi è detta molto interessata a collaborare su progetti comuni, in particolare nell’ambito della comunicazione e dell’organizzazione di eventi. L’incontro si è concluso con un clima di grande collaborazione e confronto.

Al termine Fontanelli ha espresso il proprio entusiasmo per la possibilità di collaborare con amministrazioni così vicine ai cittadini e ai vantaggi che una buona comunicazione può portare loro.

Questo tipo di confronto è per lui uno stimolo a credere che sia possibile fare del bene per il territorio e spera che l’associazione Unapossa diventare un attore attivo in questa rete di collaborazione, contribuendo così a creare una realtà positiva per la città di Pisa