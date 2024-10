Una panchina sotto le stelle. Nel giorno di San Francesco. Inaugurazione in Borgo Largo

"Panchina sotto le stelle" questo il titolo dell’iniziativa ideata dal gruppo scout Agesci 2 e finanziata dal Comune che si va ad inserire nel panorama del progetto Homeless. Nella giornata di ieri, in cui peraltro si celebrava San Francesco, in Borgo Largo è stata inaugurata una nuova panchina, facilmente individuabile grazie ai suoi colori accesi. La panchina è dotata di una targa in cui è stato inserito un qr code che una volta inquadrato rimanderà ad un sito in cui sono raccolte varie informazioni utili per i senza tetto, come i luoghi in cui poter consumare un pasto caldo, o dove poter dormire e lavarsi. All’inaugurazione erano presenti gli ideatori dell’iniziativa, l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno e il vicepresidente della cooperativa Il Simbolo Alessandro Carta. Quest’ultimo è intervenuto domandando ai bambini presenti "Come deve essere una panchina?" la risposta è stata che una panchina dovrebbe essere comoda, ma Carta non era d’accordo e ha proseguito dicendo "Io vorrei che questa panchina facesse un po’ il contrario - e spiega - mi piacerebbe che fosse scomoda per tre ragioni, la prima ragione riguarda proprio i destinatari della panchina cioè i senza tetto. Vorrei che questa panchina sia per loro scomoda, così che possano rialzarsi subito e rimettersi in cammino sulle loro gambe. Vorrei poi che questa panchina fosse scomoda per noi cittadini e che portasse in chi ne usufruisce a riflettere sulle esigenze dei meno fortunati".

"Infine prosegue – spero che questa panchina sia scomoda per le istituzioni, non perché non svolgono il loro lavoro, ma per spronarli a far sì che queste iniziative non siano frutto della carità, ma della volontà di ampliare i diritti di tutti".

Greta Ercolano